En septiembre se estrena en streaming uno de los k-drama más esperados: ¿Dónde ver y de qué trata 'Tú y todo lo demás'?

Sin duda alguna, Hispanoamérica y otras regiones del mundo han caído prendadas con las series coreanas, producciones provenientes del país asiático que nos muestran tramas con un enfoque distinto a diversos dilemas que también vivimos en occidente, principalmente por la casi radical forma de ver el mundo y vivir el día a día que existe entre Corea del Sur y latitudes como las de nuestros países.

Las plataformas de streaming no son ajenas a estos boom, por lo que están apostando no solo en comprar producciones de dicho país, sino también patrocinar contenido original desde dichas tierras para luego incluirlo en sus catálogos mundiales. Por ello, Tú y todo lo demás es una de las series coreanas más esperados para esta parte del 2025 y aquí sabrás el por qué.

Cuándo se estrena Tú y todo lo demás

Si estás ansiosa o ansioso por ver de una vez Tú y todos los demás hay buenas noticias para ti, ya que la esperada serie coreana tiene fecha de estreno programada para este viernes 12 de septiembre, día en que se lanzará no solo en Corea del Sur, también en Perú, en los países latinoamericanos como en el resto del mundo.

Dónde ver Tú y todo lo demás

Como mencionamos desde el inicio de esta nota, Tú y todo lo demás verá la luz en plataformas de streaming. Por ello, en el caso de este k-drama se podrá ver en Netflix, ya que el mismo es un show producido y exclusivo del gigante del streaming, el cual contará con las actuaciones Kim Go-eun y Park Ji-hyun como las protagonistas.

Tráiler de Tú y todo lo demás

De qué trata Tú y todo lo demás

La serie coreana nos pone en la piel de Ryu Eun-jung y Cheon Sang-yeon, ambas se conocen desde muy niñas y cuyo vínculo se ha visto marcado a lo largo del tiempo por emociones tan humanas como el amor, lo celos, el apoyo, a veces el odio.

Sin embargo, ambas sufren dos rupturas muy importantes que, por esas cosas de la vida, las distancian por varios años, hasta que ambas cuentan con 42 años, donde la primera, ahora guionista, se reencuentra con la segunda, una cineasta famosa, pero aquejada por un cáncer terminal.

En ese contexto, es Cheon Sang-yeon quien planea darle a su vida un final digno, pero rodeado de las personas más importantes de su vida, siendo Ryu Eun-jung alguien de un valor irremplazable.

