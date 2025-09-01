0

La historia real detrás del documental 'Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar'

La impactante historia de una madre que engañó a su hija con mensajes hostiles ha impactado al mundo. Algunos de ellos, la incitaba al suicidio.

Jasmin Huaman
Qué ocurrió realmente con Lauryn y Kendra años después.
Qué ocurrió realmente con Lauryn y Kendra años después. | Foto: Netflix
COMPARTIR

Netflix estrenó el documental 'Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar' que la historia ha dejado sorprendidos a todas las personas que desconocían el popular caso que ocurrió en Beal City, Michigan en otoño de 2021.

Bajo un número desconocido, Kendra Licari envió mensajes agresivos durante un año a su hija Lauryn y a su novio Owen para arruinar su relación fingiendo ser otra compañera.

Estreno de los capítulos de la parte 2 de 'Merlina' en Netflix.

PUEDES VER: 'Merlina' en Netflix: ¿Cuándo se estrenan los últimos capítulos de la segunda temporada?

'Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar': la historia real

La investigación que llevó a Kendra a ser condenada a 19 meses de prisión en el 2023, tuvo como evidencia los mensajes de texto, entrevistas con su hija Lauryn, a su exnovio, compañeros de clase, autoridades de la escuela y más.

Los mensajes que recibió Lauryn se referían a ella como "Lo", que era como la llamaban sus amigos y familiares cercano, por lo que se llegó a la conclusión que era alguien de su círculo íntimo a pesar de mantener el número desconocido siempre.

Lauryn y Owen. | Foto: Netflix

En los mensajes se detallaba explícitamente que Owen dejaría a Lauryn porque no lo satisfacía sexualmente. Luego de dos años, la pareja de jóvenes terminó y se supo que uno de los motivos fue por los fuertes mensajes que recibían y que, al terminar la relación, dejarían de recibirlos. La historia empeoró, ya que Lauryn ahora recibía mensajes que la incitaban al suicidio.

Cómo atraparon a la mamá de Lauryn

En enero de 2022, las autoridades finalmente intervinieron y luego pidieron refuerzos al FBI. De acuerdo a Bradley Peter, parte del equipo de FBI, señala que se descubrió que algunos de los mensajes fueron enviados a través de una aplicación que disfraza número de teléfono. Y fue así cómo se llegó a la ubicación de Kendra Licari en Verizon.

En el documental de Netflix se muestran imágenes del momento en el que la policía arriba a la casa de Kendra para el arresto y fiscalización de dispositivos tecnológicos usados en el 2022. También se ve a Lauryn participar permaneciendo a lado de su madre y atónita.
Cómo es la relación entre Kendra y Lauryn actualmente.

Lauryn y su familia. | Foto: Netflix

Ambas se mantuvieron en contacto durante toda la condena, pero en el 2024, cuando se entrevistó a Lauryn, ella cambió su opinión sobre mantener contacto con su madre. "Ahora solo quiero que reciba la ayuda que necesita, para que cuando nos veamos, no volvamos a las andadas", dice al final del documental refiriéndose a Kendra.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Sinuano Día de HOY, lunes 1 de septiembre: cómo jugó, resultados recientes EN VIVO

  2. Milena Zárate reveló que exfutbolista de la selección peruana la invitió a Alemania: "Me dio..."

  3. Horóscopo del lunes 1 de septiembre de 2025 | Tarot y predicciones según Josie Diez Canseco

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano