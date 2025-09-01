- Hoy:
La historia real detrás del documental 'Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar'
La impactante historia de una madre que engañó a su hija con mensajes hostiles ha impactado al mundo. Algunos de ellos, la incitaba al suicidio.
Netflix estrenó el documental 'Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar' que la historia ha dejado sorprendidos a todas las personas que desconocían el popular caso que ocurrió en Beal City, Michigan en otoño de 2021.
Bajo un número desconocido, Kendra Licari envió mensajes agresivos durante un año a su hija Lauryn y a su novio Owen para arruinar su relación fingiendo ser otra compañera.
'Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar': la historia real
La investigación que llevó a Kendra a ser condenada a 19 meses de prisión en el 2023, tuvo como evidencia los mensajes de texto, entrevistas con su hija Lauryn, a su exnovio, compañeros de clase, autoridades de la escuela y más.
Los mensajes que recibió Lauryn se referían a ella como "Lo", que era como la llamaban sus amigos y familiares cercano, por lo que se llegó a la conclusión que era alguien de su círculo íntimo a pesar de mantener el número desconocido siempre.Lauryn y Owen. | Foto: Netflix
En los mensajes se detallaba explícitamente que Owen dejaría a Lauryn porque no lo satisfacía sexualmente. Luego de dos años, la pareja de jóvenes terminó y se supo que uno de los motivos fue por los fuertes mensajes que recibían y que, al terminar la relación, dejarían de recibirlos. La historia empeoró, ya que Lauryn ahora recibía mensajes que la incitaban al suicidio.
Cómo atraparon a la mamá de Lauryn
En enero de 2022, las autoridades finalmente intervinieron y luego pidieron refuerzos al FBI. De acuerdo a Bradley Peter, parte del equipo de FBI, señala que se descubrió que algunos de los mensajes fueron enviados a través de una aplicación que disfraza número de teléfono. Y fue así cómo se llegó a la ubicación de Kendra Licari en Verizon.
En el documental de Netflix se muestran imágenes del momento en el que la policía arriba a la casa de Kendra para el arresto y fiscalización de dispositivos tecnológicos usados en el 2022. También se ve a Lauryn participar permaneciendo a lado de su madre y atónita.
Cómo es la relación entre Kendra y Lauryn actualmente.
Ambas se mantuvieron en contacto durante toda la condena, pero en el 2024, cuando se entrevistó a Lauryn, ella cambió su opinión sobre mantener contacto con su madre. "Ahora solo quiero que reciba la ayuda que necesita, para que cuando nos veamos, no volvamos a las andadas", dice al final del documental refiriéndose a Kendra.
