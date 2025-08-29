Grey´s Anatomy es la serie de médicos más popular en todo el mundo, pero lo cierto es que la producción de Shonda Rhimes es más un drama amoroso en un contexto médico; sin embargo, The Pitt es todo lo contrario, su trama se enfoca en el día a día de los galenos, en el cómo lidian con los diversos casos clínicos, a la vez de los conflictos éticos como morales que deben afrontar.

Esta serie se ha vuelto en la favorita de un público cada vez más creciente y, lo mejor de todo, es que ya la puedes ver completa en servicios de streaming, además que ya está confirmada la segunda temporada con fecha oficial para su estreno.

Dónde ver The Pitt en streaming

Como mencionamos líneas arriba, si quieres ver The Pitt este 2025, entonces el drama médico lo puedes disfrutar de forma exclusiva en plataformas de streaming, en este caso desde HBO MAX, para lo cual necesitas de una cuenta activa, así como haber contratado cualquier de sus planes de suscripción.

Cuándo se estrena la segunda temporada de The Pitt

Luego de lo bien recibida que fue la primera temporada, lo cual le ha valido ser nominada a 13 premios Emmy, ya está confirmada la salida de una segunda temporada, la cual estará disponible para enero de 2026, pero con fecha de estreno por confirmar.

Tráiler de The Pitt

De qué trata The Pitt

The Pitt tiene lugar en el Hospital Médico de Trauma de Pittsburgh, una entidad ficticia ubicada en Pensilvania, cuya primera temporada transcurre en un turno de 15 horas, la cual tiene el objetivo de mostrar los desafíos del personal médico de este nosocomio.

Entre los problemas con los que tienen que lidiar los galenos destaca la falta de personal, la escasez de recursos para atender a los pacientes, así como asumir las crisis personales durante el turno. Asimismo, veremos cómo la política de su centro de labores y la carga laboral afecta la estabilidad de los médicos.

The Pitt está caracterizada por su realismo, la complejidad de los personajes, así como los temas sociales de su tiempo que abarca a los largo de todos sus episodios.

Cuántos episodios tiene The Pitt

La primera temporada de The Pitt tiene un total de 15 episodios, lo que representa un turno de 15 horas dentro del Hospital Médico de Trauma de Pittsburgh, en Estados Unidos.

Personajes de The Pitt