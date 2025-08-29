0
'Solo leveling' en Netflix: cuándo sale el live-action y actores confirmados de Sung Jinwoo y Cha Hae-In

El popular webtoon más popular de Corea del Sur dará el gran salto a la acción con una serie que será producida por Netflix. Conoce todos los detalles.

Jasmin Huaman
Novedades de la serie live-action de 'Solo leveling' en Netflix.
Novedades de la serie live-action de 'Solo leveling' en Netflix. | Foto: CBR
En julio de 2025, Netflix confirmó que se estará realizando una nueva producción de live-action de 'Solo leveling'. Este webtoon también cuenta con una película y videojuego. Ahora, contará con una serie protagonizada por actores de verdad.

La segunda temporada de 'Solo leveling' se emitió el 29 de marzo en Crunchyroll.

Al igual que el anime, la serie live-action de 'Solo leveling' está basada en el webtoon coreano y ya se dieron a conocer los actores que estarán siendo parte para darle vida a Sung Jinwoo y Cha Hae-Iin.

¿Cuándo se estrena el live-action de 'Solo leveling'?

No se ha confirmado la fecha de estreno específica del live-action de 'Solo leveling' en Netflix. Sin embargo, debido a la producción con efectos visuales que se necesita, se estima que podría estrenarse entre 2026-2027.

Actores del live-action de 'Solo leveling'

El actor Byeon Woo-seok es el que se encargará de darle vida al personaje de Sung Jinwoo. Woo-seok también actuó en 'Lovely Runner' y '20th Century girl'. Son miles de fans que han recibido la noticia de la mejor manera debido a que lo consideran ideal para interpretar al personaje del cazador que llega a convertirse en un poderoso héroe.

Han Sohee será Cha Hae-In y su destacada participación en la serie 'Reunited Worlds' le dio el gran salto a la fama. A sus 31 años, fue confirmada como la indicada para interpretar a Cha Hae-In en 'Solo leveling'.

Actores del live-action de 'Solo leveling'. | Foto: Captura
Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

