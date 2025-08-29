'Solo leveling' en Netflix: cuándo sale el live-action y actores confirmados de Sung Jinwoo y Cha Hae-In

En julio de 2025, Netflix confirmó que se estará realizando una nueva producción de live-action de 'Solo leveling'. Este webtoon también cuenta con una película y videojuego. Ahora, contará con una serie protagonizada por actores de verdad.

Al igual que el anime, la serie live-action de 'Solo leveling' está basada en el webtoon coreano y ya se dieron a conocer los actores que estarán siendo parte para darle vida a Sung Jinwoo y Cha Hae-Iin.

¿Cuándo se estrena el live-action de 'Solo leveling'?

No se ha confirmado la fecha de estreno específica del live-action de 'Solo leveling' en Netflix. Sin embargo, debido a la producción con efectos visuales que se necesita, se estima que podría estrenarse entre 2026-2027.

Actores del live-action de 'Solo leveling'

El actor Byeon Woo-seok es el que se encargará de darle vida al personaje de Sung Jinwoo. Woo-seok también actuó en 'Lovely Runner' y '20th Century girl'. Son miles de fans que han recibido la noticia de la mejor manera debido a que lo consideran ideal para interpretar al personaje del cazador que llega a convertirse en un poderoso héroe.

Han Sohee será Cha Hae-In y su destacada participación en la serie 'Reunited Worlds' le dio el gran salto a la fama. A sus 31 años, fue confirmada como la indicada para interpretar a Cha Hae-In en 'Solo leveling'.

Actores del live-action de 'Solo leveling'. | Foto: Captura