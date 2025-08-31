- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs Aldosivi
- Barcelona vs Rayo
- Colo Colo vs U de Chile
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Todos hablan de esta serie coreana que la rompe en streaming: de qué trata y dónde ver 'Bon Appétit, majestad'
La producción surcoreana tiene menos de 15 días de ser estrenada y ya es la más vista en plataformas de streaming. Descubre aquí cómo verla de forma segura.
Es sabido que en los países de Hispanoamérica, existen millones de personas que aman los K-drama por sus temáticas, personajes y cultura, por lo que no es de extrañar que la serie que veremos a continuación, con tan solo unos días de haber sido estrenada ya se ha ganado la preferencia de todos, siendo la más vista en nuestros días en plataformas de streaming.
Se trata de Bon appétit, majestad, una serie de corte histórico que es una mezcla de cocina, intrigas en la corte del palacio real, un viaje al pasado, sin dejar de lado la historia de amor sobre la cual se mueve esta interesante trama.
PUEDES VER: 'Alien: Earth' | fecha y hora confirmada del nuevo episodio: ¿Qué pasará en el capítulo 4?
Dónde ver Bon Appétit, majestad
Debes ser consciente que Bon Appétit, majestad fue estrenada el pasado 23 de agosto de 2025, fecha en la que se emitió su primer capítulo de forma exclusiva para Netflix, por lo que solo podrás disfrutarla desde este aplicativo de streaming, para lo cual deberás tener una cuenta activa, a la vez de haber contratado cualquier de sus planes de suscripción.
Cuántos episodios tiene Bon Appétit, majestad
De forma oficial sabemos que Bon Appétit, majestad va a tener un total de 12 episodios, pero estos no han sido lanzados en su totalidad, sino que tienen fecha programadas hasta el próximos 28 de septiembre de 2025
Fechas de estreno de los episodios de Bon Appétit, majestad
Como dijimos arriba, Bon Appétit, majestad, cuenta con divisas fechas de estreno para los 12 capítulos que integran esta primera temporada del K-drama del momento. Por ello, presta atención a las fechas oficiales.
- Capítulo 1: sábado 23 de agosto.
- Capítulo 2: domingo 24 de agosto.
- Capítulo 3: sábado 30 de agosto.
- Capítulo 4: domingo 31 de agosto.
- Capítulo 5: sábado 6 de septiembre.
- Capítulo 6: domingo 7 de septiembre.
- Capítulo 7: sábado 13 de septiembre.
- Capítulo 8: domingo 14 de septiembre.
- Capítulo 9: sábado 20 de septiembre.
- Capítulo 10: domingo 21 de septiembre.
- Capítulo 11: sábado 27 de septiembre.
- Capítulo 12: domingo 28 de septiembre.
Tráiler de Bon Appétit, majestad
De qué trata Bon Appétit, majestad
La historia de Bon Appétit, majestad, nos pone en la piel Yeon Ji Young, que es una chef de fama internacional en nuestros días quien se hizo un nombre tras ganar en un concurso en París y que, misteriosamente, es transportada a tiempos de la dinastía Joseon (gobernaron desde 1392 a 1910).
En su nuevo entorno se topará con una corte que tiene como mejor oficio crear una y mil intrigas dentro del palacio real, ambiente en el que tiene que cocinar para el rey, a quien tendrá que agradar con cada una de sus recetas.
La comida será un pretexto para conocer más al monarca, a la vez ver las tensiones políticas de la época, las cuales la pondrán en peligro en más de una ocasión.
Personajes de Bon Appétit, majestad
- Im Yoon-ah: como Yeon Ji-yeong.
- Lee Chae-min: como Yi Heon.
- Kang Han Na: como Kang Mok Ju.
- Choi Gwi-hwa: como príncipe Je Seon.
- Seo Yi-sook: como la gran reina viuda Inju.
- Yoon Seo-ah: como Seo Gil-geum.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00