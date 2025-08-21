'Fallout', temporada 2: fecha de estreno, tráiler oficial, de qué trata y dónde VER ONLINE

Luego de las buenas impresiones que dejó la primera temporada, ya conocemos la fecha de estreno de la continuación de Fallout, la cual está prevista para diciembre de 2025, y cuyo tráiler nos muestra que tendrá como escenario New Vegas, uno de los más icónicos de la franquicia de videojuegos postapocalípticos creados por Bethesda.

Hay mucho hype de parte de la fanaticada, dado que la primera es considerada como una de las mejores adaptaciones de videojuegos llevadas al séptimo arte, principalmente, por su buena ambientación de un mundo devastado, a la vez de personajes complejos, con matices, al punto que recibió nominaciones a premios importantes como los Emmy.

Fecha de estreno de Fallout, temporada 2

Se acabaron las especulaciones y ya sabemos que la temporada 2 de Fallout verá la luz, finalmente, el 17 de diciembre de 2025, fecha que se dio a conocer con el estreno del tráiler oficial del mismo, cuyos episodios promete expandir aún más el universo creado por Bethesda hace más de 30 años

Dónde ver ONLINE Fallout, temporada 2

Ahora que sabemos que diciembre de 2025 se estrenará la segunda temporada de Fallout, lo que debes saber es que esta serie inspirada en la saga de videojuegos desarrollada por Bethesda se podrá ver de forma exclusiva en streaming, precisamente, desde Amazon Prime Video. La serie tendrá 8 episodios que se lanzarán de forma semanal.

Tráiler de Fallout, temporada 2

De qué trata Fallout, temporada 2

La trama de la segunda temporada de Fallout los hechos inmediatos al final de la primera temporada donde Lucy y The Ghoul emprenden un viaje para buscar al papá de la primera, además de encontrar el paradero del Supervisor Hank.

En su paso por New Vegas, la serie nos promete muchas emociones, alianza impensadas, luchas de poder, además de muchos recuerdos a escenas míticas del videojuego, sobre todo porque esta es una de las locaciones más queridas por los fans del videojuego.

Personajes de Fallout, temporada 2

Ella Purnell: como Lucy.

como Lucy. Walton Goggins: como The Ghoul/Cooper Howard.

como The Ghoul/Cooper Howard. Aaron Moten: como Maximus.

como Maximus. Justin Theroux: como Robert House.

Otros actores que integran el reparto son: Moisés Arias, Kyle MacLachlan, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O´Hagan, Xelia Mendes-Jones, Macaulay Culkin.