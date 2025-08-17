De qué trata 'En el barro' y por qué es una de las series más vistas en streaming: ¿Está en Netflix?

Luego de El Eternauta, el público hispanoamericano y del resto del mundo quedó con ganas de más de las producciones argentinas, y las plataformas de streaming han cumplido con creces esta demanda con En el barro, una cruda historia que nos pone en la piel de un grupo de reclusas en una cárcel de mujeres.

Con tan solo unos pocos día de ser estrenada, esta producción en nuestro idioma ya se ha convertido en una de las vistas de estos servicios digitales, por lo que en las siguientes líneas vas a conocer de qué trata, quién es quién y dónde verla.

¿De qué trata En el barro?

La historia tiene como principal escenario la prisión de La Quebrada, donde Gladys Guerra y un grupo de internas tendrán que atravesar un verdadero infierno que, por paradójico que suene, las va a unir más.

Los mayores problemas que enfrentarán son el arbitrario régimen carcelario, así como de los diversos grupos que dominan este espacio, para sobrevivir tendrán que contar con algunas armas, tanto físicas como mentales, descubriendo sus puntos fuertes y débiles, a partir de las historias personales de cada una de las protagonistas.

La serie abordará temas muy importantes como la adaptación a la privación de la libertad, a la vez de hacer respetar sus derechos esenciales como personas, donde lo único que los conecta con sus vidas pasadas son el contacto con sus familias y asuntos pendientes en el exterior.

¿Dónde ver En el barro?

Como dijimos, En el barro solo se puede ver en plataformas de streaming, en este caso solo la podrás encontrar de forma exclusiva en Netflix, para lo cual necesitas contar con una cuenta activa y haber contratado uno de sus planes de pago.

Tráiler de En el barro

¿Cuántos capítulos tiene En el barro?

En el barro fue lanzada este 2025 y cuenta, al menos en su primera temporada con un total de 8 episodios, la mayoría de estos bordea los 44 y 54 minutos de duración por episodio.

¿Cuándo se estrena En el barro?

En el barro se ha estrenado hace pocos días en Netflix, teniendo su día de emisión el pasado 14 de agosto de 2025 y, lo mejor de todo, es que el gigante del streaming público al mismo tiempo todos los episodios de esta producción argentina.

Personajes de En el barro