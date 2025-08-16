Llega a streaming una de las mejores películas de terror del 2025: ¿Cuál es, cuándo se estrena y dónde VER ONLINE?

No cabe duda que los últimos años han sido muy interesantes en cuanto a producción de cine de terror, donde uno de sus puntos más altos fue Nosferatu, una cinta sobre un vampiro que vive en un castillo y cuya historia gótica arribó en las plataformas de stream tras romperla en las salas de cine en la última parte de 2024.

Esta cinta dirigida por Robert Eggers es una reinterpretación del clásico del mismo nombre que se estrenó hace 103 años (1922) y que tiene como principal antagonista al malvado Conde Orlok que, a su vez, es una "versión libre" del relato de Drácula, novela de finales del siglo XIX escrita por Bram Stoker.

Cuándo se estrena Nosferatu en streaming

Hay buenas noticias para ti, ya que el Nosferatu de Robert Eggers se estrenó este viernes 15 de agosto en plataformas de streaming, y de hecho, se ha catapultado como uno de los más esperados.

Dónde VER ONLINE Nosferatu

Nosferatu de Rober Eggers se puede ver ya de forma exclusiva desde plataformas de streaming, en este caso HBO MAX es el servicio donde se ha lanzado esta cinta de horror y amor gótico. Para ello, necesitas tener una cuenta activa, pero también haber contratado cualquiera de sus membresías.

Tráiler de Nosferatu

De qué trata Nosferatu

La historia nos coloca en Wisborg, una ficticia ciudad alemana del siglo XIX, lugar donde Thomas Hutter, un agente inmobiliario en ascenso, recibe el encargado de trasladarse a la inhóspita Transilvania donde se encuentra el castillo del Conde Orlok, en el cual debe cerrar un contrato con el noble que piensa mudarse.

Thomas está casado con Ellen, quien desde el inicio se mostró en contra del viaje de su esposo. En ese mismo tiempo, la joven comienza a experimentar extraños sucesos en su casa, las cuales son la evidencia de que un vampiro la está acechando.

En ese contexto, la película nos muestra los dilemas morales, personales, así como la lucha del joven matrimonio para zafarse de la influencia del vampiro cuyo poder parece salido del mismo infierno, a la ves de dar la impresión de ser invencible, pero tiene un punto débil.

Personajes de Nosferatu