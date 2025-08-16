- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Cristal vs Binacional
- Tabla Acumulada
- Mallorca vs Barcelona
- Universitario
- Wolves vs Man City
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
Llega a streaming una de las mejores películas de terror del 2025: ¿Cuál es, cuándo se estrena y dónde VER ONLINE?
Esta película fue una de las más esperadas en su momento en el género del terror. Tras ser un éxito en las salas de cine, por fin arriba al streaming.
No cabe duda que los últimos años han sido muy interesantes en cuanto a producción de cine de terror, donde uno de sus puntos más altos fue Nosferatu, una cinta sobre un vampiro que vive en un castillo y cuya historia gótica arribó en las plataformas de stream tras romperla en las salas de cine en la última parte de 2024.
Esta cinta dirigida por Robert Eggers es una reinterpretación del clásico del mismo nombre que se estrenó hace 103 años (1922) y que tiene como principal antagonista al malvado Conde Orlok que, a su vez, es una "versión libre" del relato de Drácula, novela de finales del siglo XIX escrita por Bram Stoker.
PUEDES VER: 'La Resurrección de Cristo' ya tiene fecha de estreno: la película de Mel Gibson se presentará en dos partes
Cuándo se estrena Nosferatu en streaming
Hay buenas noticias para ti, ya que el Nosferatu de Robert Eggers se estrenó este viernes 15 de agosto en plataformas de streaming, y de hecho, se ha catapultado como uno de los más esperados.
Dónde VER ONLINE Nosferatu
Nosferatu de Rober Eggers se puede ver ya de forma exclusiva desde plataformas de streaming, en este caso HBO MAX es el servicio donde se ha lanzado esta cinta de horror y amor gótico. Para ello, necesitas tener una cuenta activa, pero también haber contratado cualquiera de sus membresías.
Tráiler de Nosferatu
De qué trata Nosferatu
La historia nos coloca en Wisborg, una ficticia ciudad alemana del siglo XIX, lugar donde Thomas Hutter, un agente inmobiliario en ascenso, recibe el encargado de trasladarse a la inhóspita Transilvania donde se encuentra el castillo del Conde Orlok, en el cual debe cerrar un contrato con el noble que piensa mudarse.
Thomas está casado con Ellen, quien desde el inicio se mostró en contra del viaje de su esposo. En ese mismo tiempo, la joven comienza a experimentar extraños sucesos en su casa, las cuales son la evidencia de que un vampiro la está acechando.
En ese contexto, la película nos muestra los dilemas morales, personales, así como la lucha del joven matrimonio para zafarse de la influencia del vampiro cuyo poder parece salido del mismo infierno, a la ves de dar la impresión de ser invencible, pero tiene un punto débil.
Personajes de Nosferatu
- Bill Skarsgard: como el Conde Orlok.
- Nicholas Hoult: como Thomas Hutter.
- Lily-Rose Depp: como Ellen Hutter.
- Aaron Taylor-Johnson: como Friedrich Harding.
- Emma Corrin: como Anna Harding.
- Willem Dafoe: como el profesor Albin Eberhart Von Franz.
- Ralph Ineson: como el doctor Wilhelm Sievers.
- Simon McBurney: como Heer Knock.
- Paul A. Maynard: como Dockhand.
- Stacy Thunes: como la jefa de enfermeras.
- Gregory Gudgeon: como Hartmann.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90