- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs U Católica
- Bolívar vs Cienciano
- Cerro vs Estudiantes
- PSG vs Tottenham
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
'Drácula' | Cuándo se estrena la nueva película del conde vampiro: ¿Se podrá ver en Netflix?
Luc Besson vuelve a la dirección con esta nueva cinta basada en el personaje creado por el escritor Bram Stoker a finales del siglo XIX. ¿Superará a Nosferatu?
La figura del conde Drácula ha trascendido el ámbito literario y cuando incursionó en el mundo del cine se convirtió en un ícono cultural de nuestros tiempos. Por ello no es extraño que cada cierto tiempo, el séptimo arte nos entregue films inspirados en la figura de este ser.
La mejor muestra de ello es Dracula: A Love Tale, en esta ocasión bajo la dirección del aclamado director francés Luc Besson quien nos trae su propia versión, dando mucho hincapié, precisamente, en el romance que rodea esta trama gótica y de terror, la misma que está a pocos días de estrenarse.
¿Cuándo se estrena Dracula: A Love Tale?
En países como Perú, Colombia, México, Argentina y el resto de Latinoamérica, Dracula: A Love Tale se estrenará desde este jueves 14 de agosto de 2025.
¿Se verá Dracula: A Love Tale en Netflix?
Lamentablemente, debemos decirte que Dracula: A Love Tale no se verá en Netflix ni en ninguna otra plataforma de streaming, ya que su estreno primero tendrá lugar en las salas de cine, por lo que, eventualmente, se espera que con el pasar de los meses arribe a cualquiera de estos servicios.
Tráiler de Dracula: A Love Tale
¿De qué trata Dracula: A Love Tale?
En Dracula: A Love Tale iniciaremos la historia en el siglo XV, donde el príncipe Vladimir renunciará a su fe cristiana una vez ocurriera la muerte de su amada esposa, tras lo cual se convertiría en una criatura apóstata en un rey de la oscuridad.
Luego, la trama nos trasladará 400 años después, en el siglo XIX, esta vez ya no estaremos a la Europa del Este medieval, sino en el Londres victoriano, donde Vladimir, conocido ahora como el conde Drácula quedará prendido de una mujer parecida a su esposa muerte.
La obsesión hará que Drácula la persiga marcando no solo el destino de ambos, sino de todos aquellos relacionados con cualquiera de los dos, por lo general, con consecuencias catastróficas.
Personajes de Dracula: A Love Tale
- Caleb Landry Jones: como Dracula.
- Christoph Waltz: como el sacerdote.
- Zoë Bleu: como Elisabet/Mina.
- Matilda De Angelis: como Maria.
- Ewens Abid: como Jonathan Harker.
- David Shields: como Henry Spencer.
- Guillaume de Tonquedec: como Dumont.
- Bertrand-Xavier Corbi: como capitán Targol.
- Salomon Passariello: como caballero rumano.
- Haymon Maria Buttinger: como el cardenal.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90