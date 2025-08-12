'Drácula' | Cuándo se estrena la nueva película del conde vampiro: ¿Se podrá ver en Netflix?

La figura del conde Drácula ha trascendido el ámbito literario y cuando incursionó en el mundo del cine se convirtió en un ícono cultural de nuestros tiempos. Por ello no es extraño que cada cierto tiempo, el séptimo arte nos entregue films inspirados en la figura de este ser.

La mejor muestra de ello es Dracula: A Love Tale, en esta ocasión bajo la dirección del aclamado director francés Luc Besson quien nos trae su propia versión, dando mucho hincapié, precisamente, en el romance que rodea esta trama gótica y de terror, la misma que está a pocos días de estrenarse.

¿Cuándo se estrena Dracula: A Love Tale?

En países como Perú, Colombia, México, Argentina y el resto de Latinoamérica, Dracula: A Love Tale se estrenará desde este jueves 14 de agosto de 2025.

¿Se verá Dracula: A Love Tale en Netflix?

Lamentablemente, debemos decirte que Dracula: A Love Tale no se verá en Netflix ni en ninguna otra plataforma de streaming, ya que su estreno primero tendrá lugar en las salas de cine, por lo que, eventualmente, se espera que con el pasar de los meses arribe a cualquiera de estos servicios.

Tráiler de Dracula: A Love Tale

¿De qué trata Dracula: A Love Tale?

En Dracula: A Love Tale iniciaremos la historia en el siglo XV, donde el príncipe Vladimir renunciará a su fe cristiana una vez ocurriera la muerte de su amada esposa, tras lo cual se convertiría en una criatura apóstata en un rey de la oscuridad.

Luego, la trama nos trasladará 400 años después, en el siglo XIX, esta vez ya no estaremos a la Europa del Este medieval, sino en el Londres victoriano, donde Vladimir, conocido ahora como el conde Drácula quedará prendido de una mujer parecida a su esposa muerte.

La obsesión hará que Drácula la persiga marcando no solo el destino de ambos, sino de todos aquellos relacionados con cualquiera de los dos, por lo general, con consecuencias catastróficas.

Personajes de Dracula: A Love Tale