¿'La hora de la desaparición' tendrá segunda parte? Esto es lo que se sabe

El género del terror y suspenso podría tener un futuro brillante luego de que el director de 'Weapons' adelantara sus planes para una secuela.

Jasmin Huaman
Director Zach Cregger se plantea una secuela de 'La hora de la desaparición'.
Director Zach Cregger se plantea una secuela de 'La hora de la desaparición'. | Foto: Composición Líbero
'La hora de la desaparición' se convirtió rápidamente en una de las cintas más populares debido a la historia que ha enganchado a los fanáticos del suspenso. 'Weapons' podría tener una segunda parte, de acuerdo a los planes del director Zach Cregger, quien también tiene en su historial a 'Barbarian'.

Películas de terror que llegarán a los cines en el 2025.

PUEDES VER: 'La hora de la desaparición' y las 5 películas de terror que faltan por estrenarse en el 2025

'Weapons' cuenta la historia de un pequeño pueblo que es invadido por una fuerza oscura y maligna. Una noche, los alumnos de una clase escapan de sus casas a las 2:17 de la madrugada, causando conmoción en todas las familias. Las sospechas empiezan a incrementar y la sospechosa principal es la maestra Justine.

'La hora de la desaparición' podría tener secuela

Zach Cregger es un famoso director estadounidense y una de sus especialidades es la realización de películas de suspenso. Ahora, está pensando en una secuela, aunque no hay planes de empezar con el guion pronto que siga este mundo.

"No puedo evitarlo, tengo otra idea para algo en este mundo que me entusiasma bastante. Probablemente no la haré después de mi próxima película, pero tenga una idea y me gustaría verla en la pantalla algún día", adelantó Cregger sobre el futuro de 'La hora de la desaparición'.

Zach Cregger habla sobre una segunda parte de 'Weapons'. | Foto: Captura

¿Dónde ver 'La hora de la desaparición' online?

De momento, la película de 'La hora de la desaparición' se puede ver únicamente en los cines. Próximamente, 'Weapons' estará disponible en HBO Max, tal y como lo vienen haciendo todas las películas de Warner Bros.

El tiempo de espera para poder verla en las plataformas digitales es de aproximadamente dos o tres meses, pero esto puede variar según la disponibilidad de la empresa desarrolladora.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

