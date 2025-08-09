'Barbarian': donde ver la película completa del director de 'La hora de la desaparición'

0
La película de Zach Cregger vuelve a ganar audiencia tras el estreno de su reciente cinta 'La hora de la desaparición' o 'Weapons' en inglés.

Jasmin Huaman
'Barbarian' es una de las películas de Zach Cregger.
'Barbarian' es una de las películas de Zach Cregger. | Foto: Composición Líbero
'La hora de la desaparición' sigue causando la intriga del público y si luego de verla, te quedaste con ganas de más suspenso, te contamos que uno de los trabajos más destacados del actor es 'Barbarian', que se estrenó en el 2022 y es catalogada como una de las mejores del género.

'La hora de la desaparición llegará a plataformas digitales.

La sinopsis oficial de 'Barbarian' habla sobre una joven que viaja a Detroit para realizar una entrevista de trabajo y para ello necesita alquilar una casa. Al llegar durante la noche, descubre que la casa ha sido previamente reservada y que un hombre extraño está dentro. A pesar de tener pruebas, decide quedarse a pasar la noche, pero pronto se da cuenta que hay algo más a lo que temer.

¿Dónde ver 'Barbarian' online en plataformas digitales?

Lamentablemente, la película 'Barbarian' no está disponible en ninguna plataforma digital en Perú ni en México. Anteriormente, la cinta de Zach Cregger estaba disponible en Netflix, pero el servicio de streaming lo retiró de su catálogo. Se tendrá que esperar para poder disfrutar de esta cinta.

Reparto de 'Barbarian'

  • Georgina Campbell es Tess Marshall
  • Justin Long es AJ Gilbride
  • Richard Brake es Frank
  • Matthew Patrick Davis es "La Madre"
  • Bill Skarsgård es Keith Toshko
  • Kurt Braunohler es Doug
  • Jaymes Butler es Andre

En lo que va del 2025, Zach Cregger ha trabajado en dos grandes éxitos; el primero fue 'Compañera perfecta' y el segundo 'La hora de la desaparición', que según adelantó el mismo director, podría trabajar próximamente en una secuela que promete sorprender a todos.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

