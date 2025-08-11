Es oficial | 'Superman' (2025) se podrá ver en esta plataforma digital tras éxito en cines

A un mes de su estreno en cines, 'Superman' (2025) se anunció como parte del nuevo catálogo de estrenos del streaming. La película ya tiene fecha de estreno en todo el mundo y si no pudiste ir a verla al cine o quieres verla otra vez desde la comodidad de tu casa, podrás hacerlo antes de lo que te esperas.

Bajo la dirección de James Gunn y protagonizada por David Corenswet y Rachel Brosnahan, 'Superman' dio resultados positivos en la taquilla a nivel mundial. Y aunque le fue mejor en algunos países que en otros, no cabe duda que su éxito es absoluto tras haber conseguido una alta suma de dinero.

Ahora, los fans podrán disfrutar de la cinta vía streaming y que estará disponible en idioma original con subtítulos o doblaje al español. Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Sara Sampaio e Isabela Merced son parte del reparto.

¿En qué plataforma ver 'Superman' (2025)?

'Superman' llegará al formato digital el 26 de agosto. En primera instancia sería en Estados Unidos y luego llegará a todo el mundo. Su estreno será en Apple TV y Prime Video. Luego, también estaría disponible en HBO Max, tal y como lo vienen haciendo todas las películas de Warner Bros.

Superman llega a formato digital. | Foto: Captura

¿Cuándo se estrena la película de 'Supergirl'?

La nueva película de 'Supergirl' también estará bajo la dirección de James Gunn y se confirmó que el estreno será en cines el 26 de junio de 2026. En Latinoamérica llegará a la pantalla gigante el 25 de junio.