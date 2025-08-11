0
LO ÚLTIMO
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Es oficial | 'Superman' (2025) se podrá ver en esta plataforma digital tras éxito en cines

Tras su éxito en cines y convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de DC, 'Superman' se estrenará oficialmente en reconocida plataforma digital.

Jasmin Huaman
'Superman' se estrena en formato digital vía streaming.
'Superman' se estrena en formato digital vía streaming. | Foto: DCFilmNews
COMPARTIR

A un mes de su estreno en cines, 'Superman' (2025) se anunció como parte del nuevo catálogo de estrenos del streaming. La película ya tiene fecha de estreno en todo el mundo y si no pudiste ir a verla al cine o quieres verla otra vez desde la comodidad de tu casa, podrás hacerlo antes de lo que te esperas.

'La hora de la desaparición llegará a plataformas digitales.

PUEDES VER: ¿'La hora de la desaparición' se podrá ver en Netflix o en HBO Max?

Bajo la dirección de James Gunn y protagonizada por David Corenswet y Rachel Brosnahan, 'Superman' dio resultados positivos en la taquilla a nivel mundial. Y aunque le fue mejor en algunos países que en otros, no cabe duda que su éxito es absoluto tras haber conseguido una alta suma de dinero.

Ahora, los fans podrán disfrutar de la cinta vía streaming y que estará disponible en idioma original con subtítulos o doblaje al español. Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Sara Sampaio e Isabela Merced son parte del reparto.

¿En qué plataforma ver 'Superman' (2025)?

'Superman' llegará al formato digital el 26 de agosto. En primera instancia sería en Estados Unidos y luego llegará a todo el mundo. Su estreno será en Apple TV y Prime Video. Luego, también estaría disponible en HBO Max, tal y como lo vienen haciendo todas las películas de Warner Bros.

Superman llega a formato digital. | Foto: Captura

¿Cuándo se estrena la película de 'Supergirl'?

La nueva película de 'Supergirl' también estará bajo la dirección de James Gunn y se confirmó que el estreno será en cines el 26 de junio de 2026. En Latinoamérica llegará a la pantalla gigante el 25 de junio.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Resultados de La Tinka del domingo 10 de agosto | Jugada ganadora del pozo de 33 millones de soles

  2. Horóscopo del lunes 11 de agosto | Predicciones de Josie Diez Canseco y número de la suerte

  3. Sinuano Día EN VIVO HOY, 11 de agosto | Números ganadores del chance de Colombia

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano