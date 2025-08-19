'Harry Potter', la serie | Se revela elenco de la familia de Ron Weasley y fans enloquecen: ¿cuándo se estrenará?

Conforme vamos conociendo más sobre los detalles y pormenores de lo que será la nueva serie de Harry Potter que está siendo producida a manos de HBO, los fans se van entusiasmando más y más, por lo que el hype está por las nubes cuando se dio a conocer al elenco que dará vida a los hermanos de Ron Weasley.

Harry Potter, la serie: ¿Quiénes serán los hermanos de Ron?

De hecho, todo comenzó cuando HBO divulgó una imagen del cast completo de hijos del matrimonio Weasley que aparecerán en esta serie que está concitando mucha atención entre la audiencia, pero sobre todo entre los fans que, teniendo en cuenta el boom cultural que fueron las películas en los libros de J.K. Rowling, son sumamente críticos.

Sin embargo, en esta ocasión, se han dejado enamorar cuando se conoció que, acompañando a Alastair Stout como Ron Weasley, los actores que darán vida a sus hermanos serán Tristan Harland como Fred, Gabriel Harland como George, Rauri Spooner como Percy y Gracie Cochrane como Ginny.

Vale mencionar que también estará presente Charlie Weasley, sin embargo, el actor que lo personificará, de momento, se encuentra en Rumania.

Elenco de actores que darán vida a los hijos del matrimonio Weasley.

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

La mala noticia para los fans es que para ver la serie de Harry Potter habrá que esperar un tiempo, ya que recién desde el pasado 14 de julio han comenzado las grabaciones de esta producción, por lo que se estima que la misma se estaría transmitiendo, o bien a finales de 2026 o durante el primer semestre de 2027.

¿Dónde ver la serie de Harry Potter?

Al ser una producción de Warner Bros. y HBO, la serie de Harry Potter tendría como lugar natural de emisión el canal de HBO, mientras que en streaming se mostraría por medio de HBO MAX.

Elenco de la serie de Harry Potter