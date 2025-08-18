Final explicado de 'La noche siempre llega': ¿Lynette logra salvar la casa de su familia?

Desde el primer segundo, 'La noche siempre llega' te va a enganchar con los momentos de tensión y de no saber qué sucede en la vida de la protagonista que solamente busca comprar la casa en la que vivió toda su vida, pero sin saber el motivo por el que su madre se opone a la idea. 'Night always comes' es una propuesta de Benjamin Caron de la vida de una mujer que busca hacer las cosas bien. Está disponible en Netflix.

La historia de 'La noche siempre llega' está basada en la novela homónima de Willy Vlautin. Lynette es una mujer que está al borde de la desesperación y se encuentra en una lucha constante con el tiempo para conseguir 25.000 dólares sin saber que tendrá que arriesgar su propia integridad para intentar conseguir su objetivo.

¿De qué trata 'La noche siempre llega'?

De inmediato se vivirá la tensión de la vida de Lynette, quien vive con Doreen, su madre y Kenny, su hermano mayor. Todo parece estar solucionado, pero la historia cambia cuando Doreen no llega a la reunión para firmar los papeles y es aquí donde la vida de Lynette empieza a desmoronarse, una vez más.

Su madre se compra un carro con los 25.000 dólares y ante la amenaza inminente de quedarse sin hogar y perder a su hermano, Lynette se las ingenia por sí misma y empieza a tener una seguidilla de malas decisiones que la hacen cuestionarse cada minuto.

¿Cómo logran conseguir los 25.000 dólares Lynette?

Lynette tiene las horas contadas para tratar de conseguir el dinero necesario para no volver a vivir en la calle. Las malas decisiones empiezan a rondar su cabeza y lo primero que se le ocurre es contactar a Scott, un cliente adinerado que ha concurrido varias veces. Lynette le pide un préstamo, pero no logra conseguirlo y recurre a robarle su carro, que en realidad es de su esposa.

Luego, va a visitar a una compañera de toda la vida para pedirle que le preste el dinero que le prestó. Solamente consigue que lo devuelva 500 dólares y en su desesperación por el dinero, le roba la caja fuerte y es ahí donde entra en acción Cody. Los dos llevan la caja fuerte a la casa de Drew para abrirla y encontrar 19 mil dólares, junto a otros accesorios. A falta de los 4 mil dólares, Lynette le sugiere a Cody venderle un Mercedes (carro de la esposa de Scott).

Qué pasa en el final de 'Night always comes'

Lynette finalmente logra conseguir los 25.000 dólares y regresa con Kenny a casa horas antes de las 9:00 a.m. Kenny se va a descansar y Lynette conversa con su madre, quien le confiesa que no quiere vivir con ella y por eso se compró el carro de lujo. Además, ya hizo planes de irse a vivir a casa de una de sus amigas junto a Kenny. Lynette asimila la idea de permanecer sola y toma la decisión de despedirse de su hermano mayor, no sin antes dejarles un poco de dinero y prometerles que volverá en unos años. "Quizás esta sea nuestra oportunidad de hacerlo bien", es el último mensaje de la protagonista.