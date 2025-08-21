0
'Peacemaker': hora de estreno del primer capítulo de la temporada 2 en HBO Max

La serie 'Peacemaker' se estrena en la plataforma digital de HBO Max y tendrá un total de ocho capítulos. Si estás esperando el lanzamiento, esto es lo que debes saber.

Jasmin Huaman
Se estrena la segunda temporada de 'Peacemaker' en HBO Max.
Se estrena la segunda temporada de 'Peacemaker' en HBO Max.
La aclamada serie de 'Peacemaker' es protagonizada por John Cena. El primer episodio se estrena el 21 de agosto y luego se estará lanzando un capítulo de manera semanal. La serie es creación del director James Gunn que tendrá actuaciones esterales de personajes que aparecieron en la película de 'Superman'.

'Alien: Earth' es una serie que se transmite en Disney+ en Latinoamérica.

PUEDES VER: ¿Cuántos capítulos tiene 'Alien: Earth' y cuándo es el final de temporada?

La espera llegó a su fin y después de varios avances, los fanáticos del Universo de DC podrán disfrutar de la segunda temporada de 'Peacemaker' en HBO Max. Comedia, acción y también las historias importantes del DCU en una sola serie. Esto es todo lo que tienes que saber del próximo estreno.

¿A qué hora se estrena la segunda temporada de 'Peacemaker'?

John Cena vuelve a la acción con la nueva temporada de 'Peacemaker'. En la temporada 2 se detallará más a fondo sobre la relación del equipo de A.R.G.U.S. y la llegada de los nuevos protagonistas, como lo son Rick Flag Sr., quien busca venganza. También se contará con la aparición de personajes de la película de 'Superman', como Hawkgirl y Guy Gardner.

  • Capítulo 1: 21 de agosto de 2025 |
  • Capítulo 2: 28 de agosto de 2025
  • Capítulo 3: 4 de septiembre de 2025
  • Capítulo 4: 11 de septiembre de 2025
  • Capítulo 5: 18 de septiembre de 2025
  • Capítulo 6: 25 de septiembre de 2025
  • Capítulo 7: 2 de octubre de 2025
  • Capítulo 8: 9 de octubre de 2025

La segunda temporada de 'Peacemaker' contará con un total de ocho episodios y cada uno de ellos se lanzará cada jueves. El último capítulo se estrena el 9 de octubre de 2025. Este es el horario de estrenos, según el país.

  • México: 7:00 p.m.
  • Perú: 8:00 p.m.
  • Colombia: 8:00 p.m.
  • Ecuador: 8:00 p.m.
  • El Salvador: 7:00 p.m.
  • Venezuela: 9:00 p.m.
  • Chile: 9:00 p.m.
  • Argentina: 10:00 p.m.
  • Puerto Rico: 9:00 p.m.
  • República Dominicana: 9:00 p.m.
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

