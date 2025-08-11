¿Cuándo se estrena la segunda temporada de 'One Piece'? Netflix confirma fecha y más detalles de la serie

El Sombrero de Paja regresa para deleitarnos con sus aventuras y será una de las grandes apuestas de Netflix. Se reveló el tráiler, fecha de estreno y más detalles de la serie que fue una de las más vistas en la primera temporada.

En el evento anual del One Piece Day, que se realizó en Tokio, Japón, Netflix hizo el gran anuncio sobre la esperada segunda temporada de la aventura de que tiene a Iñaki Godoy interpretando a Monkey D. Luffy.

Tráiler segunda temporada

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de 'One Piece'?

La segunda temporada de la épica serie de aventuras en alta mar regresará en el 2026. También se anticipó la tercera temporada, producción que comenzará en la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hacia finales de este año. Joe Tracz e Ian Stokes serán la nueva dupla en la producción.

One Piece es una serie de live action de aventuras de piratas creada en colaboración con Shueisha y producida por Tomorrow Studios y Netflix. De momento, se desconoce cuántos capítulos tendrá y cuál será la duración de cada uno de ellos.

La épica aventura de piratas en alta mar, 'One Piece', regresa con una segunda temporada, en la que se enfrentarán a enemigos más feroces y las misiones más peligrosas hasta la fecha. Luffy y los Sombreros de Paja se dirigen hacia la extraordinaria Grand Line, una legendaria franja de mar donde el peligro y la maravilla les esperan cada paso. Mientras viajan por este reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se encontrarán con islas extrañas y una hueste de nuevos y formidables enemigos.