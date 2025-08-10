'Alien: Earth' | De qué trata y qué esperar de la nueva serie sobre xenomorfos: ¿se verá en Netflix?

Desde hace casi 50 años, la saga Alien viene fascinando como aterrorizando a millones de personas y generaciones en todo el mundo, contando con muchas películas, cómics y hasta animaciones, pero en un par de días se estrenará la primera serie de este universo: Alien: Earth.

La serie que se podrá ver en plataformas de streaming ha causado gran impacto, ya que la misma tendrá lugar, como su nombre lo indica, en la Tierra, algo que nunca antes se vio, además que la trama será un preámbulo con las películas clásicas de los xenomorfos.

¿De qué trata Alien: Earth?

La serie está ambientada en el año 2120, dos años antes de los sucesos de la primera película (estrenada en 1979) a bordo del Nostromo donde la teniente Ellen Ripley tiene que enfrentar y aniquilar al xenomorfo.

La trama nos cuenta que una misteriosa nave espacial se estrella en la Tierra con un grupo de soldados a bordo, quienes descubrirán que dentro de la misma habita una amenaza que tan solo piensa en eliminarlos: se trata del xenomorfo.

Ante este peligro, los personajes tendrán que hacer de todo para sobrevivir y evitar ser presas de este implacable depredador y que, sin darse cuenta, de esto podría depender el destino mismo del nuestro planeta.

Tráiler de Alien: Earth

¿Cuándo se estrena Alien: Earth?

Alien: Earth se podrá ver en plataformas de streaming desde este martes 12 de agosto de 2025, en Estados Unidos, pero también en resto de Latinoamérica como del mundo.

¿Dónde ver Alien: Earth?

Alien: Earth se podrá ver en plataformas de streaming, pero debemos decirte que no será Netflix, sino por Hulu para los Estados Unidos, mientras que para el resto del mundo la transmisión estará a cargo de Disney+, por lo que necesitas contar con un plan contratado para disfrutar de este y más contenido.

¿Cuántos capítulos tendrá Alien: Earth?

Alien: Earth, en su primera temporada, ya se sabe, contará con un total de 8 episodios y la continuación de la misma dependerá del éxito como del número de audiencia que acumule capítulo a capítulo

Personajes de Alien: Earth