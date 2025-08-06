'El sinuoso camino del derecho' cap. 3 sub español ONLINE: ¿Cuándo se estrena episodio completo del dorama de Lee Jin Hoon?
Si te gustó este drama 'El sinuoso camino del derecho' y quieres conocer cuándo se estrenará el capítulo 3 completo, entonces no dudes en ingresar AQUÍ.
'Beyond the Bar' o 'El sinuoso camino del derecho' se ha convertido en uno de los doramas más populares del 2025, porque está captando la atención de diversas personas por su singular drama que muestra complejos casos y giros inesperados. Miles de seguidores, buscan conocer cuándo se estrena el capítulo 3 y qué más pasará en la vida de Kang Hyo Min.
'El sinuoso camino del derecho' cap. 3 sub español: ¿Cuándo se estrena?
Las personas que no quieran perderse el capítulo de 'Beyond the Bar', deben saber que este episodio estará disponible desde el 9 de agosto en la plataforma de Netflix. Si cuentas con el streeming, entonces no tendrás ni un problema en disfrutar del episodio.
'El sinuoso camino del derecho': ¿De qué trata?
'Beyond the Bar' cuenta la historia de Yoon Soek.hoon, un socio líder del equipo de litigios del prestigioso bufete Yullim. Él se caracteriza por ser un hombre sereno y arriesgado que presiona a sus oponentes con una lógica creativa, a pesar de que sus colegas lo admiran, también reconocen que no es fácil acercarse a él.
Por otro lado, está Kang Hyo min, una joven novata que trabaja para este prestigioso abogado, la muchacha es un poco torpe con las relaciones sociales, pero es muy recta y segura de sí misma en los casos que le designan. Ambos tiene complicaciones para relacionarse, pero poco a poco comienzan a entenderse, tanto así que todo terminaría en un romance.
Reparto de 'El sinuoso camino del derecho'
La trama ha ganado popularidad por el buen trabajo que realizan los actores coreados. Por ello, a continuación te diremos quiénes son y que papel cumplen en 'El sinuoso camino del derecho'.
- Lee Jin-wook como Yoon Seok-hoon
- Jung Chae-yeon como Kang Hyo-min
- Lee Hak-joo como Lee Jin-woo
- Jeon Hye-bin como Heo Min-jeong
- Kim Kang-min como Ji Guk-hyeon
- Lee Ju-yeon como Choi Ho-yeon
- Pyo Jae-beom como Oh Sang-cheol
- Kim Yeo-jin como Kwon Na-yeon
- Kim Eui-sung como Ko Seung-cheol Park
- Jeong-pyo como Go Tae-seop
