¿Cuándo se estrena la segunda parte de 'Merlina 2' y quiénes forman el elenco?
'Merlina 2' ya está disponible en Netflix, pero aún hay capítulos por estrenar. Si quieres conocer cuándo estarán disponibles, solo ingresa AQUÍ.
'Merlina 2' ya está disponible en Netflix y miles de seguidores ya terminaron de ver los episodios disponibles en el streaming, por ello, muchos buscan conocer cuándo se estrenará la segunda parte de esta nueva temporada de la hija de Morticia Addams y Gómez Addams.
PUEDES VER: Estrenos de Netflix en agosto 2025: películas, series y documentales que llegan a la plataforma
¿Cuántos episodios tiene Merlina 2?
Las personas deben saber que la segunda temporada de Merlina cuenta con 8 capítulos, pero estos episodios han sido debidos en dos partes, esto quiere decir, desde el miércoles 6 de agosto, los usuarios de Netflix pudieron ver la mitad de esta nueva edición.
¿Cuándo se estrena la parte 2 de la segunda temporada de Merlina?
Los 4 episodios restantes de la segunda temporada 2 de Merlina estarán disponibles en Netflix desde el 3 de septiembre. Esto quiere decir que los fanáticos de Wednesday tendrán que esperar un poco más para conocer cómo terminará esta edición.
Reparto de Merlina 2
A continuación, podrás conocer cuáles son los personajes de Merlina 2. ¡Toma nota, porque uno de ellos puede convertirse en tu actor favorito!
- Jenna Ortega – Wednesday Addams
- Emma Myers – Enid Sinclair
- Percy Hynes White – Xavier Thorpe
- Hunter Doohan – Tyler Galpin
- Joy Sunday – Bianca Barclay
- Moosa Mostafa – Eugene Ottinger
- Georgie Farmer – Ajax Petropolus
- Naomi J. Ogawa – Yoko Tanaka
- Johnna Dias-Watson – Divina
- Calum Ross – Rowan Laslow
- Oliver Watson – Kent
¿De qué trata 'Merlina 2'?
Netflix dio a conocer que en la segunda temporada, Merlina Addams regresará a la Academia Nunca Más, ahí enfrentará nuevos retos y amenazas que podrán a prueba su mente brillante, así como su corazón frío. Además, deberá lidiar con los conflictos familiares, viejas rivalidades y un nuevo misterio sobrenatural.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90