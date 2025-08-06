¿Cuándo se estrena la segunda parte de 'Merlina 2' y quiénes forman el elenco?

'Merlina 2' ya está disponible en Netflix y miles de seguidores ya terminaron de ver los episodios disponibles en el streaming, por ello, muchos buscan conocer cuándo se estrenará la segunda parte de esta nueva temporada de la hija de Morticia Addams y Gómez Addams.

¿Cuántos episodios tiene Merlina 2?

Las personas deben saber que la segunda temporada de Merlina cuenta con 8 capítulos, pero estos episodios han sido debidos en dos partes, esto quiere decir, desde el miércoles 6 de agosto, los usuarios de Netflix pudieron ver la mitad de esta nueva edición.

¿Cuándo se estrena la parte 2 de la segunda temporada de Merlina?

Los 4 episodios restantes de la segunda temporada 2 de Merlina estarán disponibles en Netflix desde el 3 de septiembre. Esto quiere decir que los fanáticos de Wednesday tendrán que esperar un poco más para conocer cómo terminará esta edición.

Reparto de Merlina 2

A continuación, podrás conocer cuáles son los personajes de Merlina 2. ¡Toma nota, porque uno de ellos puede convertirse en tu actor favorito!

Jenna Ortega – Wednesday Addams

Emma Myers – Enid Sinclair

Percy Hynes White – Xavier Thorpe

Hunter Doohan – Tyler Galpin

Joy Sunday – Bianca Barclay

Moosa Mostafa – Eugene Ottinger

Georgie Farmer – Ajax Petropolus

Naomi J. Ogawa – Yoko Tanaka

Johnna Dias-Watson – Divina

Calum Ross – Rowan Laslow

Oliver Watson – Kent

¿De qué trata 'Merlina 2'?

Netflix dio a conocer que en la segunda temporada, Merlina Addams regresará a la Academia Nunca Más, ahí enfrentará nuevos retos y amenazas que podrán a prueba su mente brillante, así como su corazón frío. Además, deberá lidiar con los conflictos familiares, viejas rivalidades y un nuevo misterio sobrenatural.