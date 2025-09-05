Netflix lanza la serie del 'Monstruo' de la vida real que inspiró a los asesinos famosos del cine: ¿Cuándo se estrena?

Luego de los éxitos que fueron Monstruos: la historia de Jeffrey Dahmer (2022) y Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez (2024), Netflix cierra su trilogía de asesinos este 2025 con Monstruo: la historia de Ed Gein, el brutal como perturbador asesino serial que ha sido la fuente de inspiración los villanos más icónicos del séptimo arte.

Precisamente, Netflix acaba de estrenar el macabro tráiler de esta serie que buscará contar los orígenes de ese demonio en forma humana que fue Ed Gein, ahondando en sus motivaciones: donde en Dahmer fue la satisfacción sexual, la ambición en los hermanos Menendez, en Gein los traumas de la infancia que fueron potenciados por una madre tan opresiva como abusiva.

Fecha de estreno de Monstruo: la historia de Ed Gein

Luego de que Netflix lanzará el tráiler de Monstruo: la historia de Ed Gein, el gigante de streaming confirmó que esta serie verá su estreno mundial el próximo 3 de octubre de 2025 y ya hay un hype cada vez en alza por lo compleja que es la historia del personaje, como por la valla alta que dejaron Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer y Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez.

Qué villanos del cine se inspiraron en Ed Gein

Curiosamente, en la cultura popular son bien conocidos nombres de asesinos seriales como Jeffrey Dahmer, Richard Ramírez, Ted Bundy o Charles Manson, por el contrario Ed Gein no es tan conocido, posiblemente por su historia tan macabra como por la vesania y brutalidad pocas veces vista.

Sin embargo, su impacto en el mundo del séptimo arte, principalmente en el cine de terror, es más importante de lo que creemos, ya que ha sido fuente de inspiración para directores de renombre como Alfred Hitchcock.

En ese sentido, sabemos que Ed Gein ha sido clave para la creación de villanos icónicos como Norman Bates en Psicosis (1960), Leatherface en La Masacre de Texas (1974) y a Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes (1991).

Tráiler de Monstruo: la historia de Ed Gein

De qué trata Monstruo: la historia de Ed Gein

La serie narrará la historia de Ed Gein, quien saltó a la infamia por ser un ladrón de tumbas, pero sobre todo como un brutal asesino serial originario de los Estados Unidos cuya actividad demencial tuvo lugar en Wisconsin entre 1947 y 1957.

La apariencia normal de granjero escondía un hogar repleto de los horrores más indecibles, donde lo que más abundaba eran cadáveres, particularmente, piel humana. La serie profundizará en sus traumas desde la niñez, como la obsesión con su madre quien, a la vez, fue una figura opresiva, además de temas como la soledad, problemas de salud mental.

Cómo en las series anteriores, Monstruo: la historia de Ed Gein busca intentar resolver una interrogante crucial, si es que los monstruos nacen o hacen, y el caso de la psique de este granjero de Wisconsin para ser uno de los más difíciles de dilucidar.

Personajes de Monstruo: la historia de Ed Gein