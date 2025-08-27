La saga de 'Crepúsculo' regresa a los cines: fecha de estreno y en qué países

Las carreras de Robert Pattinson, Taylor Lautner y Kristen Stewart dieron un salto importante a la fama luego de su éxito en 'Crepúsculo', que cautivó a miles de fans en todo el mundo. Este 2025, se confirmó el regreso a los cines de una de las sagas más importantes de la ficción.

La saga de 'Crepúsculo' marcó un antes y un después no solamente en las carreras de los actores que participaron en la película, sino que también entre los fanáticos de la franquicia. Tras varios años desde su lanzamiento, finalmente se podrá disfrutar en pantalla gigante.

¿Cuándo se estrena 'Crepúsculo' en el cine?

Este 2025, la saga de películas de 'Crepúsculo' regresará a los cines en octubre. A pesar de que no se confirmó si será en todos los países, de momento se supo que sí se proyectará en los cines de Estados Unidos. Próximamente se estaría anunciando en más países.

'The Twilight Saga' regresa a cines. | Foto: Captura

¿Cuántas películas tiene la saga de 'Twilight'?

La saga de 'Crepúsculo' tiene un total de cinco películas. La primera se estrenó en el 2008 y luego se estrenaron en seguidilla hasta el 2012. Los nombres que completan la saga son: 'The Twilight Saga: New Moon', 'The Twilight Saga: Eclipse', 'The Twilight Saga: Breaking Dawn - Par 1' y 'The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2'.

'Crepúsculo' se suma a la larga lista de películas que se han regresado a los cines durante los últimos meses y podría establecer un nuevo récord de ventas de entradas, tal y como lo hicieron en el 2008.