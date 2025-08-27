0
La saga de 'Crepúsculo' regresa a los cines: fecha de estreno y en qué países

'The Twilight Saga' es una de las franquicias más taquilleras en la historia del cine y tras varios años desde su estreno, se anunció su regreso a los cines.

Jasmin Huaman
La saga de películas de 'Crepúsculo' se reestrena en los cines.
La saga de películas de 'Crepúsculo' se reestrena en los cines.
Las carreras de Robert Pattinson, Taylor Lautner y Kristen Stewart dieron un salto importante a la fama luego de su éxito en 'Crepúsculo', que cautivó a miles de fans en todo el mundo. Este 2025, se confirmó el regreso a los cines de una de las sagas más importantes de la ficción.

'La hora de la desaparición llegará a plataformas digitales.

La saga de 'Crepúsculo' marcó un antes y un después no solamente en las carreras de los actores que participaron en la película, sino que también entre los fanáticos de la franquicia. Tras varios años desde su lanzamiento, finalmente se podrá disfrutar en pantalla gigante.

¿Cuándo se estrena 'Crepúsculo' en el cine?

Este 2025, la saga de películas de 'Crepúsculo' regresará a los cines en octubre. A pesar de que no se confirmó si será en todos los países, de momento se supo que sí se proyectará en los cines de Estados Unidos. Próximamente se estaría anunciando en más países.

'The Twilight Saga' regresa a cines.

¿Cuántas películas tiene la saga de 'Twilight'?

La saga de 'Crepúsculo' tiene un total de cinco películas. La primera se estrenó en el 2008 y luego se estrenaron en seguidilla hasta el 2012. Los nombres que completan la saga son: 'The Twilight Saga: New Moon', 'The Twilight Saga: Eclipse', 'The Twilight Saga: Breaking Dawn - Par 1' y 'The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2'.

'Crepúsculo' se suma a la larga lista de películas que se han regresado a los cines durante los últimos meses y podría establecer un nuevo récord de ventas de entradas, tal y como lo hicieron en el 2008.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

