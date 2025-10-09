'Bon appétit, majestad' capítulo especial: ¿El nuevo episodio ya está disponible en Netflix?

El episodio 12 de 'Bon appétit, majestad' ha captado la atención de diversas personas por su singular drama. Para alegría de muchos, la historia de amor entre el rey Yi Heon y chef Ji Young continuará en el mundo moderno, esto luego de confirmarse la emisión del capítulo especial.

La cadena tvN indicó que este episodio se llamará 'No leaving the palace'. En este capítulo especial se profundizará detalles inéditos de la historia de amor entre ellos, además, promete atrapar a los fans del dorama.

'Bon appétit, majestad' capítulo especial: ¿Ya está disponible en Netflix?

Por el momento, el capítulo especial de 'Bon appétit, majestad' no está disponible en la plataforma de Netflix, pero es posible que la plataforma streaming incluya este episodio en su contiendo, ya que tiene los derechos exclusivos del dorama de Corea del Sur.

¿Cuándo se estrenó el capítulo especial de 'Bon appétit, majestad'?

El capítulo especial de'Bon appétit, majestad' se estrenó en sábado 4 de octubre del 2025, por el canal de televisión coreano tvN. A continuación, podrás conocer el horario de emisión por país.

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en México, Costa Rica y El Salvador: 8.00 a. m. del sábado 4 de octubre

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del sábado 4 de octubre

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del sábado 4 de octubre

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en Argentina, Chile y Brasil: 11.00 a. m. sábado 4 de octubre

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en España: 4.00 p. m. del sábado 4 de octubre

Capítulo especial de 'Bon appétit, majestad', en Estados Unidos: 10.00 a. m. (ET) del sábado 4 de octubre

¿'Bon appétit, majestad' tendrá segunda temporada?

Por el momento, se desconoce si habrá segunda temporada de la serie 'Bon appétit, majestad', pero es posible que los productores del dorama opten por realizar una nueva edición, ya que el drama surcoreano logró capturar la atención de diversas personas.