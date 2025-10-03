HBO promete un octubre de espanto con los mejores estrenos en series y películas antes de Halloween

Empezó octubre y con ello el mes más terrorífico del año, por lo que los servicios de streaming se preparan dar estrenar una serie de producciones con temática de horror, suspenso y hasta gore, por lo que si eres fan de este género cinematográfico te encontrarás con títulos que te emocionarán, pero también te helarán la sangre.

En el caso de HBO MAX, la plataforma digital nos traerá nombres muy interesantes, pero, sin duda alguna, su mayor apuesta en cuanto a series será It: bienvenido a Derry, que nos trae de nuevo el espanto con el payaso Pennywise; mientras que en los filmes, La Sustancia será de lo mejorcito a ver.

Octubre de terror en HBO MAX

En cuanto a IT: bienvenido a Derry, la producción sucede casi 3 décadas antes de los acontecimientos que ocurre en el pueblo maldito durante la película de 2017 dirigida por Andrés Muschiett.

Toma nota, por que a continuación te mostraremos los nuevos ingresos con fecha que engrosarán el ya exquisito catálogo de este servicio, para el cual necesitas contar con una cuenta activa, a la vez de contratar un plan de suscripción.

Series

IT: Bienvenidos a Derry (HBO Original) – 26 de octubre

La Silla (HBO Original) – 12 de octubre

VGLY, Temporada 2 (Max Original) – 9 de octubre

Clube Spelunca – 17 de octubre

Leyendas del Mañana, Temporadas 1-7 – 8 de octubre

Mentes Extraordinarias, Temporada 2 – 16 de octubre

Georgie y Mandy – Su primer matrimonio, Temporada 2 – 30 de octubre

Escenas de un Crimen – 16 de octubre

Profesor T., Temporada 4 – 10 de octubre

La Favorita 1922 – 17 de octubre

Baby Assassins – 17 de octubre

La Grande Maison Tokyo – 17 de octubre

Encendedor – 17 de octubre

Light of My Lion – 17 de octubre

Love is for the Dogs – 17 de octubre

Mr. Mklami’s Classroom – 17 de octubre

Please Die My Beloved – 17 de octubre

True Beauty – 17 de octubre

Who Saw the Peacock Dance in the Jungle – 17 de octubre

Until I Destroyed My Husband’s Family – 17 de octubre

El Valiente – 17 de octubre

El Deshielo, Temporada 3 – 17 de octubre

Películas

Exterminio: La Evolución – 3 de octubre

Apocalipsis Y2K – 3 de octubre

Leyendas de los Héroes del Cóndor: Los Valientes – 3 de octubre

La Sustancia – 10 de octubre

El Mal con el que Vivo – 10 de octubre

Yo no soy esa – 10 de octubre

El Valiente – 10 de octubre

Cómo Entrenar a tu Dragón 3 – 11 de octubre

Una Navidad Única – 15 de octubre

Ángel de la Venganza – 15 de octubre

Chiquito pero Peligroso – 15 de octubre

Se lo que hicieron el verano pasado – 17 de octubre

Amor Explosivo – 17 de octubre

Ciudad Dorada – 8 de octubre

Corazón Borrado – 22 de octubre

Juega o Muere – 24 de octubre

El Pueblo de los Malditos – 29 de octubre

Fantasmas de Marte – 29 de octubre

Descubriendo a mi Hijo – 31 de octubre

Un Oso Rojo – 1 de octubre



