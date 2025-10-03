0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12

HBO promete un octubre de espanto con los mejores estrenos en series y películas antes de Halloween

Se acerca Halloween y HBO MAX alista un catálogo especial para octubre de 2025. Algunas de las más esperadas son IT: bienvenido a Derry y La Sustancia.

Joel Dávila
La plataforma prepara estrenos interesantes por el mes de Halloween.
La plataforma prepara estrenos interesantes por el mes de Halloween. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR

Empezó octubre y con ello el mes más terrorífico del año, por lo que los servicios de streaming se preparan dar estrenar una serie de producciones con temática de horror, suspenso y hasta gore, por lo que si eres fan de este género cinematográfico te encontrarás con títulos que te emocionarán, pero también te helarán la sangre.

En el caso de HBO MAX, la plataforma digital nos traerá nombres muy interesantes, pero, sin duda alguna, su mayor apuesta en cuanto a series será It: bienvenido a Derry, que nos trae de nuevo el espanto con el payaso Pennywise; mientras que en los filmes, La Sustancia será de lo mejorcito a ver.

Ya hay fecha oficial para el estreno de esta serie vía streaming.

PUEDES VER: Será una serie terrorífica inspirada en un asesino brutal: ¿Cuándo y dónde se estrena "Monstruo"?

Octubre de terror en HBO MAX

En cuanto a IT: bienvenido a Derry, la producción sucede casi 3 décadas antes de los acontecimientos que ocurre en el pueblo maldito durante la película de 2017 dirigida por Andrés Muschiett.

Toma nota, por que a continuación te mostraremos los nuevos ingresos con fecha que engrosarán el ya exquisito catálogo de este servicio, para el cual necesitas contar con una cuenta activa, a la vez de contratar un plan de suscripción.

Series

  • IT: Bienvenidos a Derry (HBO Original) – 26 de octubre
  • La Silla (HBO Original) – 12 de octubre
  • VGLY, Temporada 2 (Max Original) – 9 de octubre
  • Clube Spelunca – 17 de octubre
  • Leyendas del Mañana, Temporadas 1-7 – 8 de octubre
  • Mentes Extraordinarias, Temporada 2 – 16 de octubre
  • Georgie y Mandy – Su primer matrimonio, Temporada 2 – 30 de octubre
  • Escenas de un Crimen – 16 de octubre
  • Profesor T., Temporada 4 – 10 de octubre
  • La Favorita 1922 – 17 de octubre
  • Baby Assassins – 17 de octubre
  • La Grande Maison Tokyo – 17 de octubre
  • Encendedor – 17 de octubre
  • Light of My Lion – 17 de octubre
  • Love is for the Dogs – 17 de octubre
  • Mr. Mklami’s Classroom – 17 de octubre
  • Please Die My Beloved – 17 de octubre
  • True Beauty – 17 de octubre
  • Who Saw the Peacock Dance in the Jungle – 17 de octubre
  • Until I Destroyed My Husband’s Family – 17 de octubre
  • El Valiente – 17 de octubre
  • El Deshielo, Temporada 3 – 17 de octubre

Películas

  • Exterminio: La Evolución – 3 de octubre
  • Apocalipsis Y2K – 3 de octubre
  • Leyendas de los Héroes del Cóndor: Los Valientes – 3 de octubre
  • La Sustancia – 10 de octubre
  • El Mal con el que Vivo – 10 de octubre
  • Yo no soy esa – 10 de octubre
  • El Valiente – 10 de octubre
  • Cómo Entrenar a tu Dragón 3 – 11 de octubre
  • Una Navidad Única – 15 de octubre
  • Ángel de la Venganza – 15 de octubre
  • Chiquito pero Peligroso – 15 de octubre
  • Se lo que hicieron el verano pasado – 17 de octubre
  • Amor Explosivo – 17 de octubre
  • Ciudad Dorada – 8 de octubre
  • Corazón Borrado – 22 de octubre
  • Juega o Muere – 24 de octubre
  • El Pueblo de los Malditos – 29 de octubre
  • Fantasmas de Marte – 29 de octubre
  • Descubriendo a mi Hijo – 31 de octubre
  • Un Oso Rojo – 1 de octubre


Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. Resultado Sinuano Día HOY, viernes 3 de octubre: ÚLTIMOS números ganadores del sorteo colombiano

  2. Horóscopo de Josie Diez Canseco HOY, viernes 3 de octubre: predicciones en el amor, según tu signo

  3. HBO promete un octubre de espanto con los mejores estrenos en series y películas antes de Halloween

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano