HBO promete un octubre de espanto con los mejores estrenos en series y películas antes de Halloween
Se acerca Halloween y HBO MAX alista un catálogo especial para octubre de 2025. Algunas de las más esperadas son IT: bienvenido a Derry y La Sustancia.
Empezó octubre y con ello el mes más terrorífico del año, por lo que los servicios de streaming se preparan dar estrenar una serie de producciones con temática de horror, suspenso y hasta gore, por lo que si eres fan de este género cinematográfico te encontrarás con títulos que te emocionarán, pero también te helarán la sangre.
En el caso de HBO MAX, la plataforma digital nos traerá nombres muy interesantes, pero, sin duda alguna, su mayor apuesta en cuanto a series será It: bienvenido a Derry, que nos trae de nuevo el espanto con el payaso Pennywise; mientras que en los filmes, La Sustancia será de lo mejorcito a ver.
Octubre de terror en HBO MAX
En cuanto a IT: bienvenido a Derry, la producción sucede casi 3 décadas antes de los acontecimientos que ocurre en el pueblo maldito durante la película de 2017 dirigida por Andrés Muschiett.
Toma nota, por que a continuación te mostraremos los nuevos ingresos con fecha que engrosarán el ya exquisito catálogo de este servicio, para el cual necesitas contar con una cuenta activa, a la vez de contratar un plan de suscripción.
Series
- IT: Bienvenidos a Derry (HBO Original) – 26 de octubre
- La Silla (HBO Original) – 12 de octubre
- VGLY, Temporada 2 (Max Original) – 9 de octubre
- Clube Spelunca – 17 de octubre
- Leyendas del Mañana, Temporadas 1-7 – 8 de octubre
- Mentes Extraordinarias, Temporada 2 – 16 de octubre
- Georgie y Mandy – Su primer matrimonio, Temporada 2 – 30 de octubre
- Escenas de un Crimen – 16 de octubre
- Profesor T., Temporada 4 – 10 de octubre
- La Favorita 1922 – 17 de octubre
- Baby Assassins – 17 de octubre
- La Grande Maison Tokyo – 17 de octubre
- Encendedor – 17 de octubre
- Light of My Lion – 17 de octubre
- Love is for the Dogs – 17 de octubre
- Mr. Mklami’s Classroom – 17 de octubre
- Please Die My Beloved – 17 de octubre
- True Beauty – 17 de octubre
- Who Saw the Peacock Dance in the Jungle – 17 de octubre
- Until I Destroyed My Husband’s Family – 17 de octubre
- El Valiente – 17 de octubre
- El Deshielo, Temporada 3 – 17 de octubre
Películas
- Exterminio: La Evolución – 3 de octubre
- Apocalipsis Y2K – 3 de octubre
- Leyendas de los Héroes del Cóndor: Los Valientes – 3 de octubre
- La Sustancia – 10 de octubre
- El Mal con el que Vivo – 10 de octubre
- Yo no soy esa – 10 de octubre
- El Valiente – 10 de octubre
- Cómo Entrenar a tu Dragón 3 – 11 de octubre
- Una Navidad Única – 15 de octubre
- Ángel de la Venganza – 15 de octubre
- Chiquito pero Peligroso – 15 de octubre
- Se lo que hicieron el verano pasado – 17 de octubre
- Amor Explosivo – 17 de octubre
- Ciudad Dorada – 8 de octubre
- Corazón Borrado – 22 de octubre
- Juega o Muere – 24 de octubre
- El Pueblo de los Malditos – 29 de octubre
- Fantasmas de Marte – 29 de octubre
- Descubriendo a mi Hijo – 31 de octubre
- Un Oso Rojo – 1 de octubre
