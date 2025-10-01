Tras su paso por cines, confirman estreno de "Frankenstein" en streaming con perturbador tráiler

Luego de estrenarse en las salas del mundo en octubre de 2025, Frankenstein de la mano creativa de Guillermo del Toro, será el momento para que esta nueva versión del monstruo creado por Mary Shelley en el siglo XIX aterrice de una vez por todas en las plataformas de streaming.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a conocer no solo su fecha de estreno en estos servicios digitales, también el cast confirmado, así como el nuevo tráiler de esta cinta que, de una vez por todas, nos muestra el rostro de la abominación creada por el maquiavélico doctor Frankenstein.

Fecha de estreno en streaming de Frankenstein

Lamentablemente, vamos a tener que esperar un mes más para poder disfrutar de Frankenstein de Guillermo del Toro, porque octubre no será el mes en que esta producción llegue al streaming, ya que la misma se podrá ver desde el próximo viernes 7 de noviembre de 2025.

Por su parte, el estreno en algunos cines tendrá lugar el 23 de octubre.

Dónde ver en streaming Frankenstein

Como ya dijimos, Frankenstein de Guillermo del Toro se podrá ver desde la primera semana de noviembre de 2025 en las plataformas de streaming. No estará disponible en Disney Plus, HBO MAX, Prime Video, sino en Netflix, lugar en el que inicialmente esta se iba a proyectar de forma exclusiva, pero finalmente, primero vio la luz en las salas de cine.

Nuevo tráiler del Frankenstein

De qué trata Frankenstein de Guillermo del Toro

Esta película promete no solo mucho drama, también bastante acción, con la particular visión de uno de los maestros del terror moderno: Guillermo del Toro, quien ya tiene experiencia lidiando con monstruos en sus films, como El Laberinto del Fauno, La Forma del Agua y Hellboy.

Lo que vemos en el tráiler es ahora desde la perspectiva del monstruo que está personificado por Jacob Elordi, donde lo vemos desplegando toda esa fuerza inhumana de la cual fue dotado.

Además de esto, se profundiza en la obsesión del doctor Víctor Frankenstein por crear vida y, quizás de forma inconsciente, o quizás no, sentirse igual a Dios, por lo que la abominación, al mismo tiempo, será su maldición.

Personajes de Frankenstein 2025