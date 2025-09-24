Netflix estrena nuevo tráiler de Stranger Things 5: ¿Será un final épico para Eleven y sus amigos?

La expectativa está en alza conforme la fecha está cerca y es que todos los fans esperan con ansias finales de noviembre de 2025 para ver la que será la quinta y última temporada de Stranger Things, la gran producción de Netflix, por lo que su último adelanto promete un cierre épico que gustará a todos los fans. ¿Lo lograrán? Eso es harina de otro costal.

De qué trata el último tráiler de Stranger Things 5

El clip publicado por Netflix en todas sus plataformas digitales y redes sociales empieza de manera muy nostálgica con declaraciones sobre lo que fueron las temporadas anteriores, aquellas que marcaron un antes y un después en el éxito de las plataformas de streaming.

Luego de esto, damos paso a imágenes de lo que tiene preparado para nosotros Stranger Things 5, en como nuestros pequeños héroes unirán sus fuerzas, una vez más, para combatir al poderoso Vecna, una de las entidades más demenciales del Mundo al revés.

Sin embargo, sobre el final vemos escenarios que serán vitales en la quinta temporada, como el pueblo de Hawkins destruido, pero también lo podría un acercamiento sentimental entre Eleven y Mike.

Tráiler de Stranger Things 5

Cuándo se estrena Stranger Things 5

Netflix ha hecho todo lo posible por alargar la existencia de su gallina de los huevos de oro, por lo que Stranger Things 5, lamentablemente, pero sin ser sorpresa para absolutamente nadie, no se estrenará al unísono, sino que se dividirá en tres partes.

La primera se dará el 26 de noviembre de 2025 con los capítulos 1, 2, 3 y 4; la segunda pactada para el 25 de diciembre de 2025 con los episodios 5, 6 y 7; mientras que la tercera para el 31 de diciembre de 2025 con el octavo y final.