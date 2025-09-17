'Alien: Earth': fecha y hora del estreno del último capítulo en Disney+

La ciencia ficción y suspenso volvieron a Disney con la serie 'Alien: Earth', creación de Noah Hawley, que es la precuela del universo de Alien ambientada en la Tierra dos años antes de la película de 1979. Con las millones de reproducciones que conquistó desde su primer episodio, el último y octavo capítulo promete ser una gran cierre.

El primer episodio de 'Alien: Earth' se estrenó el 12 de agosto de 2025 y el 24 de septiembre estará llegando a su final a nivel mundial. La historia de Wendy, Kish, Boy y Hermit llega a su final en una temporada llega de suspenso con xenomorfos, androides y traiciones.

Fecha y hora del último capítulo de 'Alien: Earth'

El episodio final se estrena el martes 23 de septiembre de 2025 en América del Norte y del Sur, mientras que el estreno será el miércoles 24 de septiembre de 2025 en Europa, Asia, Oceanía y otras regiones internacionales. Revisa el cronograma completo a continuación:

'Alien: Earth', capítulo 8, primera temporada: México, Costa Rica, Guatemala a las 7:00 p. m.

'Alien: Earth', capítulo 8, primera temporada: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá a las 8:00 p. m.

'Alien: Earth', capítulo 8, primera temporada: Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay a las 9:00 p. m.

'Alien: Earth', capítulo 8, primera temporada: Argentina, Uruguay a las 10:00 p. m.

Avance del capítulo 8 de la primera temporada de 'Alien: Earth'

¿Qué se sabe sobre la segunda temporada de 'Alien: Earth'?

Noah Hawley, creador del programa, brindó más detalles sobre lo que tiene en mente para la segunda temporada de 'Alien: Earth', pero adelanta que todavía está trabajando en agilizar el proceso para que los fanáticos no tengan que esperar tres, cuatro o cinco años para el estreno.

"Somos bastante optimistas con 'Alien: Earth', y le hemos dicho que suponiendo que, como esperamos, 'Alien: Earth' sea una serie de televisión que regresa, queremos que se concentre al menos en escribir dos temporadas", señaló.