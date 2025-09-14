The Wticher 4 estrena tráiler con Liam Hemsworth como Geralt de Rivia: ¿Será mejor que con Henry Cavill?

Luego de una decepcionante tercera temporada, todo parecía indicar que el proyecto de The Witcher de Netflix estaba hundido; sin embargo, el gigante del streaming no desistió y acaba de lanzar el tráiler de The Witcher 4, pero esta vez la gran novedad es que Geralt de Rivia ya no será Henry Cavill, sino Liam Hemsworth.

Una apuesta arriesgada teniendo en cuenta la gran base de fans que obtuvo la serie, no solo por seguidores del videojuego de CD Projekt, sino también por el carisma que impuso Cavill personificando al brujo de cabello blanco.

Tráiler de The Witcher 4

Y es que luego de la salida de Henry Cavill tras The Witcher 3, oficialmente, por diferencias creativas con los guionistas y producción sobre la fidelidad de la serie con la trama del videojuego, del cual el actor confesó ser muy fan, condujo a que abandonara el proyecto, por lo que sería reemplazado por Liam Hemsworth para la cuarta temporada.

Fecha de estreno de The Witcher 4

Hay buenas noticias si eres de aquellos que tienen esperanza de que con la cuarta temporada la trama de The Witcher reflote, entonces debes estar contento porque esta se estrenará antes que finalice el 2025.

Lo que sabemos de forma oficial es que las grabaciones arrancaron en abril de 2024 hasta octubre de dicho año, desde entonces se encuentra en postproducción, pero con la salida del teaser oficial, Netflix confirmó que esta verá la luz en su plataforma el próximo 30 de octubre.

Cuántos capítulos tendrá The Witcher 4

Lo que se sabe es que la cuarta temporada de The Witcher, además de su fecha de estreno, es que la producción exclusiva de Netflix contará con un total de 8 episodios, pero, felizmente, serán lanzados el mismo día.

Es decir, que no se emitirá uno por semana, tampoco se estrenará en dos volúmenes como hace esta plataforma en los últimos años y, más allá de entenderse como una decisión comercial, ha resultado muy molesto para muchas fans de series como El juego del calamar, Better Call Saul o Stranger Things 5 que se lanzará en tres entregas.

Qué esperar de The Witcher 4

Lo que vemos en el tráiler es a Liam Hemsworth personificado como el Lobo Blanco donde nos muestran al bruno enfrentando a un espectro, un espíritu muy vengativo. Pero su confianza en batalla cambia al darse cuenta que su espada no hacía efecto, por lo que tuvo que recurrir a sus Señales de Brujo.

Sin embargo, la sinopsis oficial nos dice esto: "Tras los impactantes sucesos que alteraron el Continente en el final de la tercera temporada, la nueva temporada sigue a Geralt, Yennefer y Ciri, que se ven obligados a atravesar el Continente devastado por la guerra y sus muchos demonios separados el uno del otro. Si son capaces de abrazar y liderar a los grupos de inadaptados en los que se encuentran, tendrán la oportunidad de sobrevivir al bautismo de fuego y volver a encontrarse".

Reparto de The Witcher 4