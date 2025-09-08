- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Perú vs Paraguay
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
The Walking Dead: Daryl Dixon Temporada 3: dónde ver y a qué hora es el estreno
Daryl y Carol intentarán volver a Estados Unidos; sin embargo, no será nada fácil y tendrán que enfrentar nuevos desafíos. Conoce a qué hora se estrena la Temporada 3 del Spin-Off.
No hay duda que The Walking Dead se ha convertido en una de las serie de televisión más populares de los últimos años. Si bien la historia de Rick Grimes llegó a su fin hace varios años, la cadena AMC ha lanzado una serie de Spin-Offs para contar historias de los personajes más populares y en el 2023 se lanzó 'The Walking Dead: Daryl Dixon', la cual narra la vida de Daryl y Carol.
PUEDES VER: ¿Dónde ver todos los capítulos online de 'The Walking Dead: Dead City' en Latinoamérica?
Tras el éxito de la segunda temporada, The Walking Dead: Daryl Dixon Temporada 3 finalmente es una realidad y para alegría de todos los fanáticos de los 'zombis', finalmene AMC y AMC+ anunciaron el estreno de 7 nuevos capítulos donde se contará cómo Daryl y Carol intentarán volver a Estados Unidos desde España mediante un barco.
¿Cuándo se estrena The Walking Dead: Daryl Dixon Temporada 3?
La famosa serie de AMC y AMC+ estrena nuevos episodios de la Temporada 3 en diferentes horarios y fechas, según el país. Por ejemplo, en Estados Unidos llega este domingo 7 de septiembre de 2025 a las 21:00 h en AMC y AMC+.
En España, el primer capítulo de The Walking Dead: Daryl Dixon Temporada 3 está disponible desde el 8 de septiembre en AMC+ y AMC Networks. El capítulo 2 se estrena el 15 de septiembre también por la misma plataforma.
¿Qué veremos en la Temporada 3 de The Walking Dead: Daryl Dixon?
La temporada comienza con Daryl y Carol llegando a Inglaterra, intentando regresar a Estados Unidos en un barco. Sin embargo, un brutal temporal causa otro naufragio, desembarcando finalmente en España, esta vez junto a un zombificado Julian.
Los primeros dos capítulos de The Walking Dead: Daryl Dixon Temporada 3 se titulan: Episodio 1: Costa da Morte y Episodio 2: La ofrenda.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50