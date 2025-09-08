The Walking Dead: Daryl Dixon Temporada 3: dónde ver y a qué hora es el estreno

No hay duda que The Walking Dead se ha convertido en una de las serie de televisión más populares de los últimos años. Si bien la historia de Rick Grimes llegó a su fin hace varios años, la cadena AMC ha lanzado una serie de Spin-Offs para contar historias de los personajes más populares y en el 2023 se lanzó 'The Walking Dead: Daryl Dixon', la cual narra la vida de Daryl y Carol.

Tras el éxito de la segunda temporada, The Walking Dead: Daryl Dixon Temporada 3 finalmente es una realidad y para alegría de todos los fanáticos de los 'zombis', finalmene AMC y AMC+ anunciaron el estreno de 7 nuevos capítulos donde se contará cómo Daryl y Carol intentarán volver a Estados Unidos desde España mediante un barco.

¿Cuándo se estrena The Walking Dead: Daryl Dixon Temporada 3?

La famosa serie de AMC y AMC+ estrena nuevos episodios de la Temporada 3 en diferentes horarios y fechas, según el país. Por ejemplo, en Estados Unidos llega este domingo 7 de septiembre de 2025 a las 21:00 h en AMC y AMC+.

En España, el primer capítulo de The Walking Dead: Daryl Dixon Temporada 3 está disponible desde el 8 de septiembre en AMC+ y AMC Networks. El capítulo 2 se estrena el 15 de septiembre también por la misma plataforma.

¿Qué veremos en la Temporada 3 de The Walking Dead: Daryl Dixon?

La temporada comienza con Daryl y Carol llegando a Inglaterra, intentando regresar a Estados Unidos en un barco. Sin embargo, un brutal temporal causa otro naufragio, desembarcando finalmente en España, esta vez junto a un zombificado Julian.

Los primeros dos capítulos de The Walking Dead: Daryl Dixon Temporada 3 se titulan: Episodio 1: Costa da Morte y Episodio 2: La ofrenda.