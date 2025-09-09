Cuándo se estrena, de qué trata y dónde VER 'Demon Slayer: Castillo Infinito', la película del popular anime japonés

Qué duda cabeza que Demon Slayer ha sido uno de los animes más trascendentales de la última década, pero la sorpresa vino cuando tuvo lugar el final de la cuarta temporada, luego de la cual se confirmó que el Arco del Castillo Infinito no se plasmará en una quinta temporada, sino en una trilogía cinematográfica, cuya primera entrega está a un par de días de estrenarse en Perú, Latinoamérica y varios países del mundo.

Cuándo se estrena Demon Slayer: Castillo Infinito

El pasado 18 de julio de 2025, se llevó a cabo el estreno en Japón de Demon Slayer: Castillo Infinito que, en tan solo unos pocos días, representó un éxito de taquilla que rompió récord, consagrando su carácter de película anime más esperada del año.

Conociendo la alta demanda de esta cinta, el estudio encargado se puso manos a la obra para distribuir el film en el resto del mundo, incluyendo al mundo hispanoamericano, por lo que, finalmente, este jueves 11 de septiembre de 2025 se estrenará en Perú, Chile, Argentina, México y el resto de países latinoamericanos. En el caso de España, esta de proyectará desde el viernes 12.

Dónde ver Demon Slayer: Castillo Infinito

Si te preguntas si es que podrás ver Demon Slayer: Castillo Infinito en streaming, lamentamos decirte que esta no se podrá ver en Netflix, HBO MAX, Prime Video, ni Disney Plus, tampoco en Crunchyroll (en esta última se pueden ver sus temporadas). De momento, solo se podrá ver desde las salas de cine de tu respectivo país.

Tráiler de Demon Slayer: Castillo Infinito

De qué trata Demon Slayer: Castillo Infinito

La primera parte del Arco de Castillo Infinito nos mostrará a los cazadores de demonios en un terreno complicado, donde veremos un castillo infinito con gravedad alterada, enemigos poderosos, donde siempre esquivar trampas mortales.

De momento, uno de los momentos que más ha satisfecho a quienes ya vieron la cinta (ALERTA DE SPOILER) es la batalla entre Shinobu contra Doma, donde alguien se tendrá que sacrificarse para conseguir la victoria.

Este desenlace llega luego de un año de espera tras el final de la cuarta temporada, que acabó con el ingreso a la fortaleza de Muzán.

Cuándo se estrenarán las otras películas de Demon Slayer. Castillo Infinito

Sin embargo, los fans de Demon Slayer tendrán que esperar por la segunda entrega de Castillo infinito hasta 2027, mientras que la tercera y final de esta trilogía llegue recién para el 2029.

¿Dónde ver Demon Slayer en streaming?

En la actualidad, puedes ver todas las temporadas de Demon Slayer desde servicios de streaming. En la actualidad puedes apreciar este animes en Netflix y Crunchyroll.