Resultado Sinuano Día y Noche HOY, viernes 12 de setiembre: últimos números ganadores de la Lotería colombiana

El Sinuano Día y Noche se ha convertido en una de las loterías más populares de Colombia. Miles de personas buscan ganar uno de los premios que ofrece esta conocida lotería, si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas. ¡Suerte!

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, viernes 12 de setiembre 07:24 ¡Bienvenidos! Este viernes 12 de septiembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Las personas deben saber que el Sinuano Día y Noche tiene un horario de sorteo establecido. Si desconoces esta información, solo tienes que tomar atención al siguiente listado.

Sinuano Día: 2:30 p.m.

Sinuano Noche: 10:30 p.m.

Domingos y días festivos: 8:30 p.m.

¿Cuáles son los premios del Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche cuenta con diversos premios a favor de los concursantes, pero algunos de ellos, desconocen cuáles son. Si eres uno de ellos, entonces toma nota.

Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.

Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.

Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

Estas son las loterías de Colombia

Revisa cuáles son las loterías colombianas que puedes jugar en el país cafetero.

Lotería de Bogotá

Lotería de Boyacá

Lotería del Cauca

Lotería Cruz Roja

Lotería de Cundinamarca

Lotería del Huila

Lotería de Manizales

Extra de Colombia

Lotería de Medellín

Lotería del Meta

Lotería del Quindío

Lotería de Risaralda

Lotería de Santander

Lotería del Tolima

Lotería del Valle

¿Qué días juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana con la finalidad de que sus participantes logren ganar los diversos premios que ofrece el juego colombiano. La lotería se transmite por la señal de TeleSantiago y la web del Diario Líbero.