Resultado Sinuano Día y Noche HOY, 10 de setiembre: número ganador y premios

Mira los números ganadores del Sinuano Día y Noche del miércoles 10 de setiembre. ¡Puedes ser uno de los afortunados, mucha suerte!

Roxana Aliaga
Mira los resultados del Sinuano Día y Noche del miércoles 10 de setiembre.
Mira los resultados del Sinuano Día y Noche del miércoles 10 de setiembre. | Composición: Líbero.pe
Si quieres conocer los números ganadores del Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 10 de setiembre, entonces estás en la nota indicada, porque te brindaremos los últimos resultados de las dos ediciones, así como los premios que puedes llegar a ganar.

igue EN VIVO el Sinuano Día y Noche EN VIVO de HOY, martes 9 de septiembre y conoce los resultados.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del martes 9 de septiembre: ¿Cómo jugó la lotería colombiana?

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 10 de setiembre: números ganadores

07:54
10/9/2025

Sigue el minuto del Sinuano Día y Noche

Conoce todos los detalles del Sinuano Día y Noche de HOY, 10 de setiembre.

Resultado del Sinuano Día y Noche del 9 de setiembre

  • Número ganador del Sinuano Día: 2137 - 8
  • Número ganador del Sinuano Noche: COMPLETAR

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche tiene un horario establecido, pero algunas personas desconocen esta información. Si eres uno de ellos, entonces es importante que revises el siguiente listado. ¡Toma nota!

  • Sinuano Día: 2:30 p.m.
  • Sinuano Noche: 10:30 p.m.
  • Domingos y Días festivos: 8:30 p.m.

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?

Para conocer los últimos resultados del Sinuano Día y Noche solo tienes que visualizar el canal TeleSantiago o visitar el canal de YouTube 'Record', ya que ahí transmiten el minuto a minuto del juego colombiano. Además, en la web del Diario Líbero podrás conocer los números ganadores de las dos ediciones.

Sinuano Día y Noche: Premios

Conoce cuáles son los premios que puedes llegar a ganar si aciertas los números del Sinuano Día y Noche. ¡Mucha suerte!

  • Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
  • Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
  • Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
  • Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

