- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile
- España vs Turquía
- Bolivia vs Japón
- Costa Rica vs Honduras
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
30 frases lindas para dedicar en el Día del Hombre: celebra este 19 de noviembre con hermosos textos
Este miércoles 19 de noviembre de celebra el Día del Hombre a nivel internacional. Dedica las mejores frases a tu persona favorita.
El Día Internacional del Hombre se conmemora cada 19 de noviembre y, aunque suele pasar desapercibido, su objetivo es claro: poner en valor el rol positivo de los hombres en la sociedad y promover una visión saludable de la masculinidad. La fecha también busca destacar la importancia del bienestar emocional, la salud física y la igualdad en todas las etapas de la vida.
PUEDES VER: ChatGPT se cae a nivel mundial y genera caos digital: ¿qué ha pasado con la IA más potente?
En los últimos años, esta celebración ha cobrado mayor relevancia debido a la necesidad de hablar de temas como la salud mental masculina, la prevención de enfermedades y la ruptura de estereotipos que limitan la expresión emocional. El Día del Hombre recuerda que la fortaleza no solo está en la resistencia, sino también en la búsqueda de ayuda, la responsabilidad y la empatía.
Además, esta fecha invita a reconocer a los hombres que aportan desde el respeto y los valores, ya sea en su familia, en su comunidad o en su entorno laboral. En un contexto donde las conversaciones sobre igualdad avanzan, el 19 de noviembre se convierte en una oportunidad para promover masculinidades más sanas, presentes y conscientes.
Frases divertidas por el Día del Hombre
- Hoy es Día del Hombre: hora de recordarles que también merecen un cariñito… y un descansito.
- Día del Hombre: el único día en que no pierden el control remoto (quizá).
- A todos los hombres: gracias por intentar arreglar cosas… aunque terminen llamando a un técnico.
- Hoy se celebra el Día del Hombre, pero igual toca sacar la basura.
- Un aplauso para los hombres que dicen “ya casi llego” y realmente llegan.
- Feliz Día del Hombre a los que siempre tienen hambre, aunque hayan comido hace 10 minutos.
- Ser hombre es duro: siempre hay una tapa que no abren y un audio que no escuchan.
Frases románticas para dedicar a los hombres
- Feliz Día del Hombre al que convierte mis días en hogar.
- Hoy celebro a los hombres que aman con paciencia, respeto y detalles reales.
- A ti, que me cuidas, me escuchas y me haces reír: feliz Día del Hombre.
- Agradezco al universo por los hombres que suman luz y tranquilidad.
- Ser hombre también es saber amar sin miedo.
- Hoy honro a los hombres que construyen relaciones bonitas desde la ternura.
- Feliz Día del Hombre a quienes aman sin orgullo, con alma y con verdad.
7 frases reflexivas para dedicar en el Día del Hombre
- La verdadera hombría está en ser humano, no perfecto.
- Un hombre que reconoce sus errores ya dio el primer paso hacia la grandeza.
- La madurez masculina no llega con los años, llega con la responsabilidad.
- Ser hombre no te hace fuerte; elegir ser justo, sí.
- Un buen hombre deja huella sin necesidad de hacer ruido.
- El mundo necesita hombres que lideren con empatía y humildad.
- La salud mental también es parte de la masculinidad.
Frases por el Día del Hombre para dedicar en redes sociales
- Ser hombre también es sentir.
- Los hombres que respetan, inspiran.
- Hoy celebramos masculinidades reales, no ideales.
- Hombres buenos: el mundo los necesita.
- Los hombres también merecen un “¿cómo estás de verdad?”.
- Un abrazo para los hombres que sí están presentes.
- Ser hombre no es competir, es crecer.
- Hombres con valores: oro puro.
- 19 de noviembre: hoy ellos también son tendencia.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90