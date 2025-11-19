Día Internacional de la Mujer Emprendedora, 19 de noviembre: frases y mensajes de éxito para rendir homenaje

HOY, 19 de noviembre, el mundo conmemora el Día de la Mujer Emprendedora, una fecha impulsada a nivel global para visibilizar el liderazgo femenino, reconocer el impacto económico y social de las mujeres en los negocios y promover la reducción de brechas de género en el ecosistema emprendedor.

La jornada se oficializó gracias a la iniciativa Women's Entrepreneurship Day Organization (WEDO), que desde 2014 ha trabajado para empoderar a millones de mujeres emprendedoras y destacar el valor que aportan en innovación, sostenibilidad, empleo y transformación comunitaria.

Día de la Mujer Emprendedora se reconoce este 19 de noviembre en el mundo/ FOTO: Difusión

El Día de la Mujer Emprendedora busca también sensibilizar sobre los desafíos que aún enfrentan las mujeres al iniciar o sostener un negocio: acceso limitado al financiamiento, desigualdades laborales, falta de representación en espacios de decisión, menor visibilidad mediática, entre otros factores estructurales que requieren atención.

Además de su carácter reflexivo, este evento es una oportunidad para celebrar la creatividad, resiliencia y valentía de millones de mujeres que impulsan emprendimientos, desde pequeños negocios familiares hasta empresas innovadoras que transforman industrias. Por ello, AQUÍ te dejamos mensajes y frases especiales para reconocer, motivar y compartir en honor a todas las mujeres emprendedoras en su día.

15 mensajes cortos por el Día de la Mujer Emprendedora

¡Feliz Día de la Mujer Emprendedora!

Tu esfuerzo inspira y tu trabajo transforma.

Mujer emprendedora: tu valentía abre caminos.

Sigue creando, soñando y avanzando.

Tu emprendimiento es tu historia de éxito.

Gracias por demostrar que nada es imposible.

Emprender también es un acto de libertad.

Cada paso que das impulsa a otras mujeres.

Tu visión es tu mayor fortaleza.

Mujer que emprende, mujer que inspira.

Los sueños crecen cuando tú creces.

Eres ejemplo de constancia y determinación.

Hoy celebramos tu pasión y tu talento.

Nunca subestimes el poder de lo que construyes.

Tu emprendimiento deja huella en el mundo.

15 frases por el Día de la Mujer Emprendedora

"Cuando una mujer emprende, transforma su vida y la de quienes la rodean."

"El emprendimiento femenino es el motor de muchas comunidades."

"Una mujer con metas claras puede cambiar el rumbo de su historia."

"El coraje de una emprendedora mueve más que cualquier obstáculo."

"Emprender es creer profundamente en lo que puedes lograr."

"Tu negocio es la prueba de que tu esfuerzo tiene frutos."

"Una emprendedora no espera oportunidades, las crea."

"Cada desafío superado te convierte en una líder más fuerte."

"Las emprendedoras son creadoras de futuro y generadoras de esperanza."

"Tu visión es un mapa; tu valentía, el motor que te impulsa."

"No hay límites para una mujer decidida a cumplir sus sueños."

"El mundo cambia cada vez que una mujer decide emprender."

"Tu creatividad es semilla de crecimiento y de inspiración."

"Emprender es transformar ideas en realidades que impactan."

"Ser emprendedora es elegir, crecer, arriesgar y reinventarte."

5 mensajes ideales para compartir en redes sociales