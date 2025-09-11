Horóscopo de hoy, viernes 12 de septiembre: predicciones y tarot GRATIS según Josie

Horóscopo de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025 | ¿Cómo te irá en el amor, dinero, trabajo y salud? Josie Diez Canseco trae el mejor tarot con las predicciones más acertadas de Internet. Además, conoce cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco.

Horóscopo de hoy, viernes 12 de septiembre: tarot de Josie

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Percibirás falta de sinceridad de la persona que amas, no lo pases por alto y aclara tus dudas. Tomate un poco mas de tiempo para revisar tus documentos, ese negocio saldrá más provechoso de lo que esperas, ten paciencia.

Número de suerte, 15.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Situaciones familiares te alejara de la persona amada, intentaras organizarte poco a poco. Ten cuidado tantas actividades podrían agobiarte, fíjate en donde dejas las cosas sin querer algún documento se traspapelara, tu economía será lenta.

Número de suerte, 10.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Te alejarás momentáneamente de la gente que te inestabiliza, el amor llegara pronto. Estas derrotándote antes de tiempo si pones de tu parte lograrás salir adelante, esfuérzate y tu economía mejorara como estas esperando.

Número de suerte, 4.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Día de sorpresas, esa persona se esmerara por regarle un día lleno de armonía y felicidad. Tendrás la oportunidad de expresar tus ideas, la habilidad para los negocios será tu mayor virtud, muy pronto el éxito estará asegurado.

Número de suerte 1.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Cuidado con lo que digas, alguien de tu entorno podría hacer comentarios negativos sobre ti. Presentar esa propuesta será un punto a tu favor, hoy serás promovido para un mejor puesto la recompensa a tu esfuerzo estará mas cerca de lo que imaginas.

Número de suerte, 6.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: El día te demandara muchas actividades pero tranquila te darás tiempo para salir con esa persona. Entras en una etapa de renovación laboral, tus superiores se sentirás satisfechos con tus logros, tu economía se ira estabilizando.

Número de suerte, 14.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tendencias impulsivas obstaculizarían tu vida sentimental, ten calma lograras estabilizarte. Las posibilidades de un aumento salarial se aproximan, al fin lograras estabilizar tus gastos. Te alcanzara para poder ahorrar.

Número de suerte, 16.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Esa persona solo te busca para algo pasajero, aléjate mas adelante encontraras el amor que ansias. Te sientes defraudada alguien que prometió ayudar no ha hecho nada por apoyarte, ten paciencia pronto tu misma motivaras tu mejorara económica.

Número de suerte, 22.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Notaras que esa persona hace de todo por contentarte, hoy empezaras a retribuir su amor. Hoy te valdrás de otras opciones para lograr tus objetivos profesionales, pronto cosecharas lo que con mucho esfuerzo sembraste.

Número de suerte, 13.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: En una reunión te encontraras con alguien especial, tu interés es correspondido. Excelente momento para invertir dinero o iniciar una sociedad, alguien de confianza se unirá en tu esfuerzo y lograran muy buenos dividendos.

Número de suerte, 11.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estas yendo en contra de tu propia naturaleza, reacciona si lo deseas todo puede mejorar. Inicias nuevos negocios, ten calma si va lento poco a poco obtendrás los resultados que esperas. El éxito esta asegurado.

Número de suerte, 12.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Día de tentaciones, asistirás a una reunión con amigos, alguien te propondrá un romance fugaz. Te llegan nuevas propuestas muy lucrativas, tendrás la posibilidad dar a conocer tus proyectos, todos se sentirán satisfechos con tus logros.