- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Perú vs Paraguay
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Horóscopo de hoy, martes 9 de septiembre: predicciones y tarot GRATIS de Josie
Consulta el horóscopo de HOY martes 9 de septiembre de 2025 y descubre qué dicen los astros sobre el amor, el trabajo y la salud, según Josie Diez Canseco.
En este martes 9 de septiembre de 2025, Josie Diez Canseco presenta el horóscopo diario con mensajes y advertencias para cada signo zodiacal. Las energías astrales influyen directamente en tu vida personal, laboral y emocional, dándote señales para actuar con mayor claridad. HOY es un día clave para prestar atención a esas vibraciones y sacar lo mejor de ellas.
El horóscopo de HOY te brinda la oportunidad de reflexionar y tomar decisiones alineadas con tus metas. Consulta tu signo y descubre qué te recomiendan los astros para aprovechar al máximo este martes.
Horóscopo de hoy, martes 9 de septiembre
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Recibirás una invitación de alguien interesante, no temas y será el amor que estabas buscando. Tu sentido de la responsabilidad te llevara a organizar y culminar satisfactoriamente con una labor difícil para muchos, hoy serás reconocido por tu eficiencia.
- Número de suerte, 9.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu temor a sufrir podría llevarte a actuar con frialdad, cambia y experimentarás un amor profundo. Organiza bien tus ideas, podrías cometer un error por falta de objetividad en lo laboral, estate atento y todo saldrá como lo esperas.
- Número de suerte, 16.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Analizarás los últimos sucesos que estas viviendo en el amor, ten calma poco a poco te estabilizaras. Estarás con varias actividades a la vez pero tu energía y entusiasmo te harán culminar con todo a tiempo, cuida tus ingresos, podrías gastar precipitadamente.
- Número de suerte, 2.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: No actúes de manera egoísta y escucha a la persona que amas, hoy podrías encontrar una solución. Día favorable para conciliar en los negocios y cerrar acuerdos positivos, asume con responsabilidad tus compromisos, obtendrás grandes beneficios.
- Número de suerte, 8.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Esa persona que intentara llegar a tu corazón, no seas indiferente y dale una oportunidad. Tendrás una importante oportunidad para demostrar tu creatividad y don de mando, el reconocimiento será el primer paso para ascender profesionalmente.
- Número de suerte, 7.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Evita las tensiones, podrías actuar precipitadamente por orgullo ten calma y controla tus palabras. Tu entorno laboral estará un tanto tenso, no centres tu atención en comentarios y dedícate a realizar tu trabajo con eficiencia, te evitaras problemas.
- Número de suerte, 1.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Dudarás demasiado de los sentimientos de esa persona no temas pronto conseguirás la felicidad que deseas. Superaras con éxito circunstancias difíciles, hoy avanzaras con temas laborales que te apasionan y mucha gente empezara a elogiar tu buen desempeño.
- Número de suerte, 6.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy te tomarás atribuciones que molestarán a la persona que amas, reacciona, cambiaras de actitud. Se pospondrá la reunión que esperabas con ansias, aprovecha este tiempo para planificar minuciosamente tus nuevos planteamientos.
- Número de suerte, 21.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu curiosidad por conocer gente nueva te llevara a arriesgarte demasiado, ten cuidado. Día de sorpresas, una llamada telefónica cambiara por completo lo programado, hoy habrán movilizaciones y decisiones acertadas en tu labor.
- Número de suerte 22.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Amanecerás con ganas de complacer a todos los que te rodean, te darás tiempo para los detalles. Habrá armonía en tu entorno laboral, aprovecha este buen momento y busca el apoyo que necesitas para culminar con lo pendiente, muchos te darán la mano.
- Número de suerte, 17.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estas descuidando tu vida afectiva y preocupándote solo por ti, reacciona y trata de cambiar. Recibirás las recompensas económicas que mereces por tu ardua labor, cualquier inversión estará muy bien aspectada.
- Número de suerte, 15.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu mente te esta llevando a extremos inimaginables, no te dejes influenciar y piensa bien antes de actuar. Estarás vulnerable y poco concentrado en tus deberes, aleja pensamientos negativos y préstale más atención a tu labor, te conviene.
- Número de suerte, 12.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50