Horóscopo de hoy, lunes 8 de septiembre: tarot, predicciones y número de la suerte GRATIS

HOY, lunes 8 de septiembre de 2025, Josie Diez Canseco comparte las predicciones del horóscopo para guiarte en el inicio de semana. Cada signo del zodiaco recibe consejos en temas de amor, trabajo, salud y dinero, claves para encarar el día con una mejor perspectiva.

El horóscopo de HOY es una oportunidad para organizar tus metas, replantear prioridades y aprovechar las energías que los astros ofrecen. Consulta tu signo y empieza este lunes con mayor seguridad y claridad en tus decisiones.

Horóscopo de hoy, lunes 8 de septiembre de 2025

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: La persona que te agrada actuara indiferente, no te sientas mal, pronto recapacitara. Tu actitud no te ayudará en nada para esa sociedad que deseas establecer, aprende a conciliar y evalúa las propuestas de la otra parte, las encontrarás muy interesantes.

Número de suerte, 14.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Habrán comentarios acerca de ti, no les hagas caso y preocúpate solo por la persona que te gusta. Fijarte en detalles sin importancia te esta haciendo perder tiempo valioso, déjate apoyar por tus compañeros, culminarás con todo lo pendiente.

Número de suerte, 21.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu habilidad cambiaran por completo tu suerte en el amor, hoy harás tus sueños realidad. Ahora ya no dependerás de nadie, aparecerá una oportunidad laboral muy provechosa, toma en cuenta el cambio, traerá la estabilidad que ansiabas conseguir.

Número de suerte, 6.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Perdonaras la actitud de la persona que amas, la tranquilidad volverá a tu vida sentimental. Tu inseguridad está frenando las posibilidades de crecimiento que se presentan, hoy alguien con experiencia te hará ver el error que cometes, escúchalo, te servirán mucho sus consejos.

Número de suerte, 8.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Esa persona que tanto te intereso vuelve a tu vida, esta vez las cosas serán distintas. Situaciones familiares te preocuparán y podría llevarte a cometer un error en lo laboral, separa lo profesional de lo emocional y evitaras llamadas de atención.

Número de suerte, 9.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tomaras varias decisión para mejorar, hoy pondrás en claro los cambios que deseas en tu vida. Tu crecimiento profesional esta alejándote de tus seres queridos, hoy date un tiempo para ellos asistiendo a ese encuentro familiar, pasaras magníficos momentos.

Número de suerte, 18.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tu interés por esa persona que va en aumento, hoy alguien en común los aproximara. Estas en el momento adecuado para encontrar el apoyo que requieres y sacar a flote tus proyectos laborales, tratarás de no hacer gastos fuertes para conservaras la estabilidad de tu economía.

Número de suerte, 11.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Buen día para las reconciliaciones, aclararas malos entendidos, recuperaras la armonía. Surgirán demoras para concretar los cambios que tienes en mente, pero se darán, analiza y planifica bien los pasos que vayas a dar en lo laboral, te ira muy bien.

Número de suerte, 5.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Este será un día distinto a los demás, tu brillo cautivara a la persona que te interesa. Tendrás el apoyo incondicional de una persona que estimas mucho para desarrollar tus proyectos personales, acéptala, te ira muy bien en todo lo que emprendas.

Número de suerte, 4.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Controla tu carácter efusivo y concretaras tus sueños de amor. Estarás lleno de responsabilidades, pero no te dejes ganar por el desgano y muestra esa capacidad de organización que te caracteriza, culminaras con todo a tiempo.

Número de suerte, 16.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: No estas poniendo de tu parte para conservar tu felicidad, cambia de actitud y obtendrás mejores resultados. Surge una nueva oportunidad que podría cambiar por completo tu suerte en lo laboral y económico, confía en ti mismo y arriésgate por lo nuevo.

Número de suerte, 2.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: No te sigas recordando a esa persona inmadura, opta por conocer gente nueva, encontraras al verdadero amor. Tendrás la oportunidad de conversar con una persona que ostenta influencias, escúchala, sus consejos te ayudaran a creer en ti mismo y en tus ideales.