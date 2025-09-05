- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Ucrania vs Francia
- Selección Peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Horóscopo y cómo te irá hoy, sábado 6 de septiembre, según Josie Diez Canseco
Predicciones, número de la suerte y más en el horóscopo de hoy, sábado 6 de septiembre. Josie Diez Canseco tiene un mensaje especial para ti.
El horóscopo de hoy, sábado 5 de septiembre, te brinda una guía sobre cómo influirán los astros en tu vida amorosa, tu bienestar y tu ámbito laboral. Es un momento propicio para tomar decisiones alineadas con la energía del día. Además, descubre tu número de la suerte y conoce qué signo zodiacal será el más favorecido, según las cartas de Josie Diez Canseco. El universo tiene un mensaje especial para ti.
Horóscopo de hoy, sábado 6 de septiembre
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Día favorable para realizar tareas que te aporten satisfacción y que te alejen de la tensión, no te vendría mal practicar algún deporte o preparar algo sabroso junto a tu ser amado. Las cosas sencillas pueden hacer de tu fin de semana totalmente diferente.
- Número de suerte 10.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu tiempo lo invocarás a tus asuntos personales y no prestarás atención al ser amado que tratará de hablarte de sus preocupaciones, ante sus reclamos cambiarás de actitud y evitarás tensiones. Es un excelente momento de hacerle esa invitación que le tenías preparada.
- Número de suerte 7.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Escucha a la persona que amas hasta que comprendas bien sus puntos de vista, hay cosas que necesita decirte y solo dedicándole tiempo podrás entenderlo. Demuestra con hechos y no solo con palabras que estás dispuesto a poner de tu parte para conservar la armonía.
- Número de suerte 1.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Cuidado con tus comentarios, podrían ser malinterpretados y perjudicamos a una persona que aprecias mucho y sería motivo de discusión con tu ser amado porque se desilusionan con tu actitud. Te costará volver a ganar tu confianza y la de tu entorno, pero lo lograrás.
- Número de suerte 20.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Te encuentras con un sentimiento de soledad que te impide desenvolverte, no te límites y déjate querer, esa persona que te está cortejando realmente es sincero con sus sentimientos, pasando esta etapa te sentirás mucho más seguro para hacer la elección sentimental correcta.
- Número de suerte 22.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Destacarán tu aspecto comprensivo y consciente, sabrás escuchar los problemas del ser amado, tu apoyo le dará confianza y podrá demostrar abiertamente todo el amor que siente por ti. Te sentirás feliz de poder ayudar a quien amas.
- Número de suerte 11.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tendrás oportunidades para divertirte y disfrutar con personas a las que estimas, para ti la amistad es muy importante y el día de hoy te verás rodeado de ellas e inclusive podrías conocer nuevas posibilidades románticas.
- Número de suerte 5.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Te entusiasma de manera muy especial el acudir a una reunión social, esperando encontrarte con aquella persona especial, será una velada agradable y en todo momento te seguirá su mirada atenta, aunque aún no se atreva a acercarse te sentirás segura de su interés por ti.
- Número de suerte 8.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te haz esforzado por superar la mala etapa que estabas atravesando a nivel sentimental y los resultados fueron los que esperabas, las mejoras continuarán pero no debes confiarte y volver a descuidar a tu ser amado, porque aparecerá alguien que tratará de llamar su atención.
- Número de suerte 17.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Si tu ser amado no se comunica contigo con la frecuencia que te gustaría, no te exaltes ni muestres incomodidad, intenta adaptarte a su forma de ser, podría verte un tanto dominante y eso lo alejaría, ocupa tu tiempo en cosas cotidianas que te gusten hacer.
- Número de suerte 19.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Los preparativos para celebrar una fecha especial, te tienen muy emocionado especialmente por que sientes que la persona que amas comparte contigo la ilusión y se encuentra igualmente entusiasmado con tus planes, todo les saldrá muy bien.
- Número de suerte 13.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Pasarás un día estupendo con amistades entre las que se encontrará aquella persona que te interesa a la que sentirás cada vez más cerca, hoy no perderá la oportunidad de pretenderte inclusive te propondrá una próxima salida juntos, acepta no te arrepentirás.
- Número de suerte 16.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00