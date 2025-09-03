Horóscopo de hoy, jueves 4 de septiembre: número de la suerte y predicciones de Josie Diez Canseco

Para muchos aficionados a la astrología, el horóscopo es más que una predicción: se convierte en una guía para la vida cotidiana. De hecho, hay quienes lo consultan como una herramienta de orientación en temas de amor, finanzas y salud. Esto lo sabe bien la astróloga Josie Diez Canseco, quien comparte sus mejores consejos para cada signo. ¡Descubre qué te depara el destino!

PUEDES VER: Predicciones y horóscopo del miércoles 3 de septiembre

Horóscopo de hoy, jueves 4 de septiembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Amanecerás con muchas ganas de compartir más tiempo al lado de la persona que amas, una llamada será bien recibida por tu ser amado. Tendrás propuestas de gente relacionada al mundo de los negocios y de inversiones, no la dejes pasar.

Número de suerte 20.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tienes que darte cuenta que todo el mundo tiene defectos y sin notarlo estaríamos despreciando a alguien que te podría hacer muy feliz. Laboralmente alcanzarás tus metas con las oportunidades de incursionar en nuevos negocios, aprovecha.

Número de suerte 19.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: La persona que está a tu lado reclama más atención de tu parte, analiza tu situación y dale el espacio y tiempo que merece en tu vida. Te abonarán un dinero que te adeudan y podrás salir de tus deudas, procura controlar tus gastos.

Número de suerte 4.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: La llamada que esperabas con ilusión no llegará, no te adelantes a especular motivos antes de hablar con el ser amado. Tu inestabilidad laboral te preocupa, es buen momento para buscar nuevas opciones, encontrarás una oportunidad.

Número de suerte 15.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy las atenciones que tu ser amado reclama y merece serán tu prioridad, brindarle amor y cariño. Llegarás a un acuerdo sobre tus deudas y te sentirás más tranquilo, a partir de hoy tendrás que aprender a controlar tus gastos.

Número de suerte 7.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Esfuérzate por ser más tolerante y no temas a que lastimen tus sentimientos, de amor y serás correspondido. Laboralmente tendrás oportunidad de sobresalir, pero debes de poner todo tu talento y empeño al trabajo que estás realizando.

Número de suerte 11.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Conocerás a la persona que colmará tus expectativas, el conocerla más te hará darte cuenta que es el amor de tu vida. Cerrarás contratos y negocios que te dejarán muy buenas ganancias, esfuérzate más, aún hay mucho trabajo por delante.

Número de suerte 13.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Descubrirás a una persona sensible y que siempre está pendiente de ti, te cautivará, sentirás que has conocido el amor de tu vida. Pasarás por algunos apuros por haberte excedido en gastos, tendrás que recurrir a tus ahorros, ten cuidado.

Número de suerte 14.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te desconcierta la actitud de esa persona especial, parece no darse cuenta de tus sentimientos, cambia de táctica. Los trámites documentarios que tienes necesita que le pongas interés, las cosas se solucionarán favorablemente.

Número de suerte 18.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy le dedicarás todo tu tiempo a quien amas, hablarán de los planes que esperan concretar juntos y te sentirás feliz. Tus esfuerzos aún no te llevan a las metas anheladas, persevera, de tu empeño dependerá conseguirlas.

Número de suerte 17.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Una discusión sin importancia te hará reaccionar impulsivamente, no pongas en riesgo tu felicidad por una tontería. Algunos problemas documentarios podrían acarrear retrasos, ten paciencia, encontrarás soluciones a largo plazo.

Número de suerte 16.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Una discusión motivada por tus celos se aclarará pronto, gracias a la paciencia de tu ser amado que te colmará de atenciones. El reconocimiento económico que esperas llegará después de una evaluación a tu trabajo, esfuérzate.