Horóscopo de hoy, martes 2 de septiembre: tarot y predicciones de Josie Diez Canseco

Horóscopo de hoy, martes 2 de septiembre de 2025 según Josie Diez Canseco. El segundo día del mes llega con las mejores predicciones de la astróloga peruana en el ámbito del amor, familia, salud y economía. ¿Ya sabes qué te depara el destino? ¡Tenemos el tarot más acertado para ti! Además, podrás conocer el número de la suerte que le corresponde a tu signo del zodiaco.

Horóscopo de hoy, martes 2 de septiembre: ¿cuáles son las nuevas predicciones?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Te sentirás inseguro del amor de tu ser amado, pídele tiempo para aclarar tus sentimientos, no dejes que se siga haciendo ilusiones. Tu estado de ánimo mejorará y te dedicarás con entusiasmo a tus proyectos laborales, lograras buenos resultados.

Número de suerte 14.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu atención no esta centrada en tu ser amado y sentirá que tus sentimientos han cambiado, de ti dependerá conservar su amor. Te estás confiando de tus logros y a la ves descuidando tu rendimiento en el trabajo, podrías tener problemas.

Número de suerte 4.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Cuidado, la desconfianza y celos de quien amas podrían arruinar tu vida sentimental, conversa, juntos podrán superar cualquier inconveniente. Crecerá tu prestigio laboral y también tus responsabilidades, aunque te sientas estresado cumplirás con todo.

Número de suerte 9.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Es un excelente momento para que tu ser amado conozca a tus amistades y pasar un rato agradable, la pasaras bien. Saldrán a relucir problemas en tu entorno laboral que te causarán mucho malestar, toma las cosas con calma.

Número de suerte, 13.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: En el amor habrá cambios hoy, tanto en tus planes como también en tu actitud, es el momento de pensar en el futuro con ilusión. Será un excelente día para los negocios y las sociedades, lo que te propongas hacer será exitoso.

Número de suerte 22.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Te estás ilusionando con esa persona que trata de conquistarte, cuidado, una aventura te traería complicaciones, piensa antes de actuar. Tienes una visión de tu entorno laboral que te resulta incierto, pero debes de sacar a relucir tu fortaleza y levantarte.

Número de suerte 6.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Te reconciliarás con tu ser amado y deberás poner todo de tu parte para mantener la armonía y terminar con sus dudas. Tu creatividad te hará sobresalir y tu trabajo será reconocido haciendo realidad el ascenso que hace tiempo esperas, aprovecha.

Número de suerte 10

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: En el amor es el momento ideal para hablar en forma clara y calmada, di lo que te inquieta, te sentirán mejor. Organiza bien tu agenda para hoy tendrás varias actividades, pero debes de priorizar las más urgentes, tu economía también mejorará.

Número de suerte 20.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: La reconciliación llegará y la felicidad volverá a tu vida, serán momentos llenos de amor y comprensión. Laboralmente no debes de perder la fe, sigue trabajando con el mismo entusiasmo que pronto tu desempeño será reconocido con un ascenso.

Número de suerte 19.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy una nueva etapa sentimental se abrirá en tu vida, sentirás que te enrumbas hacia la felicidad. Estás pasando por dificultades laborales y las decisiones que ahora tomes serán trascendentales para tu futuro, te ira bien.

Número de suerte 2.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: El amor que sientes por esa persona especial se vera especialmente marcado en alguna reunión, ambos se sentirán bien. Laboralmente la respuesta que esperas llegará y será positiva, empezarás tu nuevo trabajo con muchas ganas.

Número de suerte 21.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: La inestabilidad que estás viviendo en lo sentimental es un período de prueba que debes asumir con serenidad para encontrar salidas. Te encuentras estancado económicamente, las oportunidades que esperas llegarán, aprovéchalas.