Horóscopo de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025: tarot y predicciones según Josie

HOY, lunes 1 de septiembre de 2025, comienza un nuevo mes lleno de retos y oportunidades, y Josie Diez Canseco comparte el horóscopo con las predicciones que guiarán tu camino en este inicio. Los astros revelan aspectos importantes sobre el amor, la salud y el trabajo, claves para empezar septiembre con buena energía y claridad.

El horóscopo de HOY también invita a replantear metas personales y profesionales, siendo este primer día del mes ideal para organizarte y encaminarte hacia lo que deseas lograr. Descubre qué aconsejan los astros para arrancar septiembre de la mejor manera.

Horóscopo de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Día de mucho amor y unión, te costará separarte del ser amado, pasaras más tiempo a su lado y tu felicidad será duradera. Las cosas a nivel laboral mejorarán, sigue adelante en tu lucha por encontrar la estabilidad económica que anhelas.

Número de suerte 10.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te encontrarás con una persona del pasado que no has podido olvidar, podrás recuperar su cariño, aprovecha. Te sentirás fastidiado porque tus planes no saldrán como esperabas, ten paciencia, los resultados a largo tiempo serán mejores.

Número de suerte 19.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Te tomarás un descanso para compartir tus logros con la persona que amas, le demostraras que es muy importante en tu vida. Hoy las cosas volverán a su cauce, tendrás resultados que se retrasaban a nivel laboral y recuperarás tu tranquilidad.

Número de suerte 3.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Una persona que ni te imaginabas logrará conquistarte, estarás un corto tiempo a su lado, pero no te aflijas, tendrás nuevas ilusiones. El empeño que pones en tu trabajo te permitirá mantener estables tus ingresos, se prudente en tus gastos.

Número de suerte 1.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Deberás poner mas de entusiasmo en tu vida afectiva, habla con sinceridad sobre lo que te pasa con tu ser amado. Asuntos imprevistos te harán pensar en retrasar el viaje de trabajo, podrías perder esta oportunidad, piénsalo.

Número de suerte 8.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Entras a una etapa donde la fantasía, está favoreciéndote emocionalmente, aprovecha, pondrás de tu parte y mejorarás el amor en tu vida. Tu fuerte carácter saldrá a relucir ante un altercado con un compañero, contrólate y habla tranquilamente.

Número de suerte 13.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tendrás una salida imprevista con la persona que te gusta y te parecerá que es la persona que estuviste esperando por mucho tiempo. Hoy mejorara el ambiente laboral y recibirás un merecido reconocimiento por el buen desempeño de tu labor.

Número de suerte 17.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estás permitiendo que terceras personas influyan en tus decisiones sentimentales, de ti depende mantener tu felicidad. Tendrás una fuerte competencia laboral, pero también la suficiente capacidad para sobresalir y conservar lo que ha logrado hasta ahora.

Número de suerte 5.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: El carácter inestable de la persona que quieres hará la situación tensa, un tiempo de soledad te ayudará a reflexionar. Cambios favorables a nivel laboral, tendrás una propuesta muy beneficiosa y se te abrirán oportunidades de crecer profesionalmente.

Número de suerte 22.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy tendrás que tener cuidado con alguien que podría sembrar discordia en tu vida afectiva, refuerza la confianza y comunicación. Una reunión laboral se transformará en un sin fin de oportunidades para tu futuro profesional.

Número de suerte 1.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: El romance con esa persona que volverás a ver después de tiempo se concretará, encontraras la felicidad. Persevera para sacar adelante tus proyectos, cuando menos lo esperes llegará el éxito y tu economía mejorará notablemente.

Número de suerte 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Procura escuchar atentamente a la persona que amas e intenta hacer los cambios que te sugiere por el bien de ambos. Antes de tomar una decisión sobre esa propuesta laboral que te están haciendo, asesórate, te ira bien.