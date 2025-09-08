Esta película hace todo mejor que El Conjuro 4 y ya es un clásico del terror moderno: mírala HOY en streaming

Pese a que El Conjuro 4 viene siendo un éxito comercial en todos los cines alrededor del mundo, lo cierto es que los fans han quedado bastante decepcionados del final que han decidido darle a los Warren con una película que vuelve a una fórmula conocida, pero gastada.

Sin embargo, lo cierto es que no necesitas gastar en un boleto de cine para ver un film que no llenará tus expectativas, por lo que en las siguientes líneas veremos una cinta que ya se ha convertido en un clásico moderno del terror, la cual puedes disfrutar en streaming hoy: se trata de Hereditary.

Dónde ver Hereditary en streaming

La cinta, la primera de todas, dirigida por el director Ari Aster se puede disfrutar en estos momentos en servicios de streaming. Hasta 2024, Hereditary formó parte del catálogo de Netflix, pero en la actualidad solo la podemos ubicar en HBO MAX, para lo cual requieres de una cuenta activa, así como haber contratado un plan de suscripción en este servicio.

Tráiler de Hereditary

De qué trata Hereditary

Hereditary salió en 2018 y de inmediato cautivó a los espectadores en las salas de cine y hoy sigue brillando en streaming. La trama nos pone en la piel de Annie Graham, a quien vemos en duelo debido a la muerte de su madre, quien le deja como herencia su casa.

Annie, que trabaja como galerista se instala en la vivienda junto a su esposo e hijos. Sin embargo, más pronto que tarde nos enteramos que la protagonista no tuvo una infancia feliz con su ya difunta madre.

Por ello, es que pensó que la partida de esta marcaría un nuevo comienzo en su vida, esta vez al lado de su propia familia, pero lo cierto es que nada saldrá como ella esperaba, sobre todo cuando los hijos de la pareja empiezan a experimentar extraños sucesos.

La película se adhiere a este género del terror donde no hay un buen final, de hecho, todo es un camino directo y sin retorno hacia la más abyecta locura. En el caso de Hereditary, no sabremos si todo se trató de una historia de horror o si todo fue la imaginación de una cabeza con serios problemas de salud mental.

Personajes de Hereditary