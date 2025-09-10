Leonardo DiCaprio vuelve a lo grande con un papel demandante: fecha de estrena y dónde ver 'Una batalla tras otra'

Hoy en día hacer una película exitosa es mucho más difícil que antes, no porque el público sea exigente, sino porque la industria cinematográfica está en crisis, pero siempre recibimos un aire fresco, como lo es Una batalla tras otra, la nueva cinta estelarizada por Leonardo DiCaprio en uno de sus papeles más controvertidos de los últimos tiempos.

El film del reconocido director Paul Thomas Anderson está a días de estrenarse en países latinoamericanos, como en España, por lo que en las siguientes líneas vamos a conocer cuándo se estrenará, dónde verla y una breve sinopsis de la misma.

Cuándo se estrena Una batalla tras otra

Una batalla tras otra es la última película del ganador al Oscar como Mejor Actor en 2016 por El Renacido, se alza ya como una de las más polémicas del otrora protagonista de Titanic, por lo que su fecha de estreno en los Estados Unidos (y España) está programada para el próximo 26 de septiembre.

Sin embargo, en países como Perú, México, Colombia, Chile, Argentina, y el resto de países de esta parte del mundo podrán ver el film de Paul Thomas Anderson el jueves 25 de septiembre.

Dónde ver Una batalla tras otra

Como debes suponer, Una batalla tras otra no se podría ver en plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Disney Plus, entre otras, sino que esta película, de forma inicial, se podrá apreciar, en esta temporada, en las salas de cine.

Como suele suceder, pasado su estreno en cines, pasarán algunos meses para que la película arriba a estos servicios.

Tráiler de Una batalla tras otra

De qué trata Una batalla tras otra

Una batalla tras otra tiene lugar en Vineland, una ficticia región de California (Estados Unidos), donde vemos a Prairie que está en la búsqueda de su madre, Frenesi, en 1984, la cual se hizo famosa por formar parte de los movimientos radicales durante la década pasada.

Sin embargo, su madre, quien trabaja en el FBI, perdió su trabajo, por lo que Brock Vond, su examante, aprovechará la oportunidad para ir por ella, por lo que llega a California con todo un arsenal de armas, su idea es acabar con la comunidad que una vez fue liderada por Frenesi.

Pero, Frairie no se siente amilanada por esto. Está decidida a descubrir el misterio que cubre la vida de su progenitora, pese a que un loco está decidido a desatar el infierno en la Tierra.

Personajes de Una batalla tras otra