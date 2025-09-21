- Hoy:
Esta serie policial la rompe en streaming y tiene más éxito que Peacemaker: ¿De qué trata y dónde ver 'Task'?
Esta serie con el reconocido Mark Ruffalo es un thriller que ha atrapado a la audiencia en muchos países y muchos se preguntan si habrá temporada 2.
The Pitt se ha convertido en una de las series más premiadas de los Emmy 2025, Peacemaker es la serie de superhéroes más esperadas de este año, pero la gran revelación ha sido Task: Unidad Especial, el thriller policial que se ha ganado una notable audiencia en streaming.
La producción tiene a Mark Ruffalo como cabeza de reparto de este drama policial bastante realista y crudo, siguiendo el estilo que sus creadores impusieron con la galardonada Mare of Easttown.
Dónde ver Task: Unidad Especial
El show creado y escrito por Brad Ingelsby (también showrunner y productor ejecutivo) ha sido estrenada hace un par de semanas y se puede ver de forma exclusiva en servicios de streaming. Por ello, para disfrutar Task: Unidad Especial tendrás que poseer una cuenta activa, así como haber contratado un plan de suscripción en HBO MAX.
Fecha de estreno y hora de Task: Unidad Especial
Task: Unidad Especial, se estrenó el pasado 7 de septiembre de 2025, pero la miniserie no ha sido lanzada con todos sus episodios al mismo tiempo, sino que HBO MAX, como viene haciendo desde hace unos años, los emite cada domingo, en los siguientes horario que varían de acuerdo al país en el que te encuentres:
- Estados Unidos: 6:00 p.m. (PT)/9:00 p.m. (ET).
- México: 7:00 p.m.
- Guatemala: 7:00 p.m.
- Honduras: 7:00 p.m.
- El Salvador: 7:00 p.m.
- Nicaragua: 7:00 p.m.
- Costa Rica: 7:00 p.m.
- Perú: 8:00 p.m.
- Colombia: 8:00 p.m.
- Panamá: 8:00 p.m.
- Ecuador: 8:00 p.m.
- Chile: 9:00 p.m.
- Venezuela: 9:00 p.m.
- Bolivia: 9:00 p.m.
- República Dominicana: 9:00 p.m.
- Puerto Rico: 9:00 p.m.
- Paraguay: 10:00 p.m.
- Argentina: 10:00 p.m.
- Uruguay: 10:00 p.m.
- España: 3:00 a.m. del lunes.
Tráiler de Task: Unidad Especial
Cuántos capítulos tendrás Task: Unidad Especial
Task: Unidad Especial no será una producción de largo aliento, al ser una miniserie, su emisión no durará por mucho tiempo. En este caso, la serie tan solo contará de 7 capítulos.
De qué trata Task: Unidad Especial
Task nos pone en la piel de Tom Brandis, un agente del FBI encargado de un grupo especial destinado a detener una serie de hechos de mucha violencia, pero, al mismo tiempo, la historia nos muestra lo complejo de la psique del personaje.
A la vez que intenta resolver sus casos, tiene que lidiar con intentar mantener unida a una familia disfuncional.
Pero, también nos muestra a Robbie Prendergrast, una recolector de basura y padre de familia que utiliza su empleo para dar con el paradero de las casas de los narcotraficantes.
Personajes de Task: Unidad Especial
- Mark Ruffalo: como Tom.
- Tom Pelphrey: como Robbie.
- Emilia Jones: como Maeve.
- Thuso Mbedu: como Aleah.
- Raúl Castillo: como Cliff.
- Jamie McShame: como Perry.
- Sam Keeley: como Jayson.
- Fabien Frankel: como Anthony.
- Alison Oliver: como Lizzie.
- Silvia Dionicio: como Emily.
