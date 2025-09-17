Ne Zha 2 llega a Perú y Colombia con fecha de estreno oficial: ¿Dónde ver la película animada más vista de la historia?

Ne Zha 2 viene dando vueltas en las bocas del mundo hispanoamericano, y durante el 2025 la cinta animada más taquillera de la historia viene siendo estrenada de forma escalonada y en septiembre ha llegado el momento para que la audiencia de Perú y Colombia den su veredicto.

Y es que Ne Zha 2 llega estos países cargando en sus espaldas de ser la primera película no estadounidense en recaudar más de 2 mil millones de dólares, además de ser la quinta cinta (en general) más taquillera de todos los tiempos, por lo que a continuación vamos a conocer cuándo se estrena, dónde ver y cuál es su trama.

Fecha de estreno de Ne Zha 2 en Perú y Colombia

Luego de arrasar en toda China, a la vez de gozar de un buen éxito a nivel internacional, Ne Zha 2 llega a Perú y Colombia decidida a ganarse nuevos fans, por lo que la secuela del niño demonio está programada para estrenarse en ambos países el próximo jueves 25 de septiembre.

Con una duración de 144 minutos (casi 3 horas), la película dirigida por Yu Yang, conocido en el mundillo como Jiaozi (de 30 años), no es para todos, dado que su calificación es a partir de los 12 años.

Dónde ver Ne Zha 2 en Perú y Colombia

En la actualidad, Ne Zha 2 no se puede ver por streaming, es decir, no se estrenará en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney Plus o Crunchyroll. De momento, la película animada de origen chino solo podrá verse en salas de cine, por lo que debes consultar con las diferentes empresas que ofrecen este servicio, tanto en Perú como en Colombia.

Hay que tener en cuenta que, luego de su estreno en China el pasado 9 de enero (coincide con el Año Nuevo Lunar), Ne Zha 2 se ha visto en unos 11 países más, compitiendo con las películas más vistas de cada nación y se espera que en Perú como en Colombia suceda lo mismo.

En occidente, por ejemplo, el film chino llegó de la mano de A24 en una versión con doblaje al idioma inglés, en la cual participa Michelle Yeoh, ganadora del Oscar por Todo en todas partes al mismo tiempo, pone la voz a la madre de Ne Zha, Lady Yin.

Tráiler de Ne Zha 2

De qué trata Ne Zha 2

Ne Zha 2 como la primera parte se inspiran en la novela Investidura de los dioses, que vio la luz durante el siglo XVI durante la Dinastía Ming que gobernaba China en dicho momento histórico, donde nos muestra al protagonista, un niño nacido del Orbe Demonio, el cual abandona su naturaleza malvada para salvar las vidas de las personas de su pueblo.

Con la vara alta, la continuación tenía mucho que demostrar (la primera recaudó unos 720 millones de dólares) y en esta secuela vemos la continuación del viaje espiritual del niño demonio.

En Ne Zha 2, el carismático protagonista se embarca en una odisea en la cual veremos una serie de batalla contra diversos monstruos, pero también estará llena de reflexiones de temas importantes para todos como los vínculos familiares, la lealtad, así como el sacrificio.

Personajes de Ne Zha 2