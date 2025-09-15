'The Pitt': ¿dónde ver la primera temporada de la serie dramática ganadora de los Emmys 2025?
La serie 'The Pitt' volvió a brillar en una nueva ceremonia de los Emmy con un total de 5 estatuillas. Esto es todo lo que debes saber.
Se trata de una de las series más aclamadas del año por la crítica debido a la historia de Noah Wyle, protagonista y productor. Conoce dónde se puede ver la primera temporada y qué se sabe del estreno de la siguiente.
La 77.ª edición de los Premios Emmy se llevó a cabo el 14 de septiembre y tuvo a 'The Pitt' como una de las producciones más premiadas. Había logrado obtener 13 nominaciones por su primera temporada y logró llevarse cinco en total. Noah Wyle, protagonista de las serie, se llevó el premio a mejor actor. Desde su estreno se supo que sería un gran éxito por su representación de los trabajadores de la salud.
'The Pitt' gana cinco categorías en los Emmy 2025
'The Pitt' es el drama médico del momento que ha sido uno de los más ovaciones en los Emmy 2025. La serie sigue una jornada en un hospital de Pittsburgh que llegó a superar a 'Severance' en las categorías de: Mejor Serie de Drama, Mejor Actor Principal en una serie de drama (Noah Wyle), Mejor Actriz de Reparto en una serie de dram (Katherine LaNasa), Mejor Actor Invitado en una serie de drama (Shawn Hatosy) y Mejor Elenco para una serie de drama.
¿Dónde ver la serie 'The Pitt'?
La primera temporada de 'The Pitt' está disponible para verse en la plataforma de HBO Max en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Su estreno oficial fue en enero de 2025 y finalizó el 10 de abril.
Se confirmó que habrá una segunda temporada que estará disponible en enero de 2026, también en el servicio de streaming de HBO Max con todos los capítulos completos en diferentes idiomas o subtítulos.
Reparto de la primera temporada de 'The Pitt' (2025)
- Noah Wyle como Dr. Michael 'Robby' Robinavitch
- Tracy Ifeachor como Dr. Heather Collins
- Patrick Ball como Dr. Frank Langdon
- Katherine LaNasa como Dana Evans
- Supriya Ganesh como Dr. Samira Mohan
- Fiona Dourif como Dr. Cassie McKay
- Taylor Dearden como Dr. Melissa
- Isa Briones como Dr. Trinity Santos
- Gerran Howell como Dennis Whitaker
- Shabana Azeez como Victoria Javadi
- Sepideh Moafi como Dr. Al-Hashimi
