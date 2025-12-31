Christian Cueva arremete contra la 'Mackyna' y lo amenaza en acalorada discusión: "Me vas a conocer"

Una nueva polémica sacudió el mundo del espectáculo y el fútbol peruano luego de que Christian Cueva se viera involucrado en una acalorada discusión telefónica con Mack Songhurst, conocido popularmente como 'La Mackyna'.

El episodio se originó por los comentarios que el panelista viene realizando en el programa 'Chimi Churri' sobre la relación del futbolista con la cantante Pamela Franco, tema que en las últimas semanas ha sido ampliamente debatido en medios y redes sociales.

Según lo expuesto en el propio programa, el futbolista, visiblemente incómodo por las opiniones y calificativos vertidos, decidió llamar directamente por teléfono a Mack Songhurst, quien además es mejor amigo del cantante Christian Domínguez, ex pareja de Pamela Franco. La llamada se realizó en vivo, sorprendiendo al panel y elevando rápidamente el tono de la conversación.

El incidente no solo generó revuelo por la forma directa en la que Cueva encaró la situación, sino también porque dejó en evidencia el malestar del jugador con la exposición mediática de su vida personal, especialmente cuando involucra a terceros y opiniones que él considera ofensivas.

¿Qué originó el enfrentamiento entre Christian Cueva y la 'Mackyna'?

De acuerdo con lo explicado en 'Chimi Churri', Christian Cueva se molestó por los comentarios que Mack Songhurst hizo sobre su relación con Pamela Franco, los cuales, según el futbolista, cruzaron la línea de la opinión y se convirtieron en ataques personales.

Mack Songhurst señaló que la llamada lo tomó por sorpresa, pero que decidió contestar para aclarar la situación. Sin embargo, el intercambio rápidamente subió de tono, con Cueva reclamando por lo que consideraba una falta de respeto.