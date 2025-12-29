0

Esposa de Pablo Lavandeira se despide de Alianza con emotivo mensaje: "Familia..."

Pamela Fuente, esposa de Pablo Lavandeira, compartió un emotivo video para despedirse de Alianza tras confirmarse la salida del uruguayo.

Redacción Líbero Tendencias
La esposa de Pablo Lavandeira le dedicó un sentido mensaje a Alianza Lima.
La esposa de Pablo Lavandeira le dedicó un sentido mensaje a Alianza Lima. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Alianza Lima confirmó que Pablo Lavandeira no fue considerado para la temporada 2026. La noticia generó diversas reacciones entre los ciudadanos, quienes estaban felices con el retorno del jugador al cuadro íntimo.

Ante esta situación, la esposa del jugador uruguayo no dudó en enviarle un mensaje a los hinchas de La Victoria, quienes los han apoyado durante su estadía en el club blaquiazul.

"Gratitud absoluta. Este video refleja lo que es Alianza, familia. Gracias Mi Alianza querida por abrirnos las puertas de casa una vez más", escribió la joven empresaria.

Publicación de la esposa de Pablo Lavandeira.

En más de una oportunidad, la pareja de Pablo Lavandeira ha confirmado que es hincha de Alianza Lima, además, ambos han revelado que su hija es aficionada del equipo desde pequeña.

Tras confirmarse la salida de Lavandeira, Fútbol Club Cajamarca confirmó que el deportista pertenecerá a sus filas para jugar la Liga 1 2026. El post se hizo viral en las redes sociales y más de un aficionado le envió sus buenos deseos.

