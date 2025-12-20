Exjugador de Alianza Lima confirmó que se convertirá en padre: "El regalo más bonito"

Hace algunos días, Alianza Lima anunció que Ricardo (Richy) Lagos ya no formará parte de la temporada 2026. La noticia generó diversas reacciones entre los seguidores del futbolista, quien logró ser bicampeón con la blanquiazul. En medio de esta primicia, el lateral decidió anunciar que se convertirá en padre.

En sus redes sociales, el deportista publicó una tierna fotografía junto a su pareja, Blanca Reina. Ambos se muestran emocionados con el nacimiento de su primer hijo. El post fue acompañado de un mensaje sumamente emotivo.

"Gracias Dios por darnos el regalo más bonito de nuestras vidas, llegas para darnos paz y mucho amor, te esperamos con ansias mi bebito", escribió 'Richy', quien se ha caracterizado por tener un perfil bajo y no exponer su vida privada.

Richy Lagos y su pareja están a la espera de su hijo. | Imagen: Instagram

Rápidamente, la publicación se hizo viral en las redes sociales. Jugadores como Renzo Garces, Jairo Concha, Jesús Castillo, Gaspar Gentile y Gianfranco Chávez no dudaron en felicitarlo por esta nueva etapa que atraviesa junto a su pareja, Blanca Reina.

"Lo mejor para esta nueva etapa hermano, que Dios los capacite", "Felicidades hermano, que Dios los bendiga siempre", "Felicidades mi hermano. Te extrañaré", "Bendiciones hermano", son algunos mensajes que dejaron los excompañeros de 'Richy' Lagos en el post de Instagram.