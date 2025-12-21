0
Perú vs Bolivia por amistoso internacional

Pamela López lanza fuerte mensaje tras entrevista de Cueva y Franco: "Manipulador, mentiroso, infiel..."

La aún esposa de Christian Cueva no dudó en emitir con mensaje que sorprendió a más de un seguidor del jugador y Pamela Franco.

Redacción Líbero Tendencias
Pamela López tildó de manipulador a Christian Cueva tras entrevista.
Pamela López tildó de manipulador a Christian Cueva tras entrevista. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
Christian Cueva y Pamela Franco compartieron detalles de su relación en el programa 'Esta noche'. Ambos aseguraron que están completamente enamorados y que tiene planes de matrimonio. En medio de esta entrevista, Pamela López, aún esposa del deportista, no dudó en realizar una inesperada publicación.

Christian Cueva y Pamela Franco se presentaron juntos en el programa de la Chola Chabuca.

La joven empresaria utilizó sus redes sociales para emitir un contundente mensaje y muchos cibernautas aseguran que sería para el padre de sus hijos, porque en más de una oportunidad lo tildó de narcisista.

cueva

Publicación que realizó la aún esposa de Christian Cueva.

"Egoísta, manipulador, mentiroso, hedonista, infiel, libertino, desleal, interesado, colérico, impulsivo, maltratador, abusivo... te suena familiar? Esa es la esencia del psicópata narcisista y no cambiará jamás. Solo cambiará la mascará que use ante la sociedad y sus nuevas víctimas", indica el mensaje que posteó Pamela López.

Cueva presentó demanda de divorcio contra Pamela López

Mediante su cuenta de Instagram, Christian Cueva anunció que ya inició el procedimiento de divorcio de Pamela López. El trámite se formalizó ante el Vigésimo Juzgado de Familia de Lima el 17 de diciembre de 2025, con un expediente de 114 folios.

Ante esta situación, la aún esposa del futbolista lo tildó de "payaso' e indicó que ella quería conciliar, ya que entre ellos ya no hay amor. "Fue una unión de 13 años, no fui su amante, una clandestina, fui su esposa. Dejé sueños, mi vida, mi lado mujer para convertirme en mamá y con base en eso, quiero que sus flamantes abogados puedan considerar todo, sobre todo, el bienestar de mis hijos", comentó.

