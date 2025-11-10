Pamela Franco sorprende al realizarse nuevo tratamiento para "volver loquito a Christian Cueva"

Pamela Franco y Christian Cueva hacen oídos sordos a las constantes críticas que tiene su relación, y, por el contrario, cada vez que tienen oportunidad se lucen más luces que nunca. Además, recientemente se dio a conocer que la cantante de cumbia se realizó un nuevo tratamiento.

La intérprete de 'Dile' se sometió a la implantación de pellet de testosterona, un pequeño chip que libera de forma controlada esta hormona. Entre los beneficios se incluyen el aumento de la energía, mejoría del deseo sexual, mayor masa muscular y densidad ósea, y mejor estado de ánimo.

"¿Quieres volver loco a tu pareja? Así como yo volví al mío, entonces tienes que ponerte el pellet de testosterona. Para que tengas mucha más energía, vitalidad y libido. Además, mejoras tu piel, cabello y uñas", señaló la cumbiambera en un video que fue compartido por TikTok.

Rápidamente, los usuarios de las redes sociales no dudaron en comentar. Algunas opiniones son a favor de Pamela Franco y otros la critican duramente por haberse involucrado con el volante peruano, cuando esté mantenía una relación sentimental con su aún esposa, Pamela López, madre de sus tres hijos.

"Todos juzgan en esta vida, nadie está libre de pecados, señores. Que tire la primera piedra quien no tenga pecados", "Ja ja, ja ja, a Pamela López le gusta esto", "Ahí nada más, maestra", "Pamelita, no caigas en el juego de responder a alguien que no te suma", "Se sabe todas las mañas", indicaron.

¿Qué hacen los pellets de testosterona en una mujer?

En las mujeres, los pellets de testosterona se utilizan como parte de una terapia de reemplazo hormonal para equilibrar los niveles de esta hormona, que también está presente en el organismo femenino, aunque en menor cantidad que en los hombres. Estos implantes liberan testosterona de manera continua y controlada, ayudando a mejorar diversos aspectos de la salud física y emocional.